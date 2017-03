VIDEO Gări blocate şi revoltă printre călători, din cauza grevei spontane a CFR-iştilor

Zeci de persoane aşteptau miercuri dimineaţă în în faţa ghişeelor din Gara CFR Buzău, închise de la ora 7.00 ca formă de protest spontan. Pentru că nu primeau lămuriri nici măcar de la biroul de informaţii cu privire la durata sistării activităţii pe calea ferată, călătorii au răbufnit.

”Merg la Bucureşti şi car de trei bagaje iar acum sunt nevoit să aştept. Cei de la CFR nu dau nicio lămurire şi nu ştiu până când e greva. E o dezordine din cauza căreia suferă călătorii. Am venit de la CA Rosetti cu microbuzul, la 7 dimineaţa, ca apoi să mă trezesc că nu pot pleca mai departe”, ne-a declarat Petre Zavorschi, pensionar.

Unii au ales să plece cu autocarele către destinaţiile programate, însă cei mai mulţi aşteptau reluarea curselor feroviare, întrucât aveau bilete cumpărate în avans. În staţia CFR Buzău, au rămas trei garnituri de pe relaţia Bucureşti Nord – Moldova şi încă patru trenuri de marfă.

În toată ţara, peste 155 de trenuri sunt afectate, ca urmare a protestului declanşat de o parte din angajatii CFR, nemulţumiţi de negocierile privind noul contract colectiv de muncă. ”Toată nemulţumirea pleacă de la bani. Ajungem să avem salariul minim pe economie. Eu am 20 de ani de când lucrez şi am 1.568 de lei în condiţia în care salariul minim este 1.400. Dacă se face 1.700 voi rămâne sub salariul minim pe economie. Ce să negociem?, ne-a declarat Radu Vonstantin, impiegat de mişcare la Săhăteni.

Angajaţii CFR vor o creştere salarială de 25% şi condiţii mai bune de muncă, iar miercuri au declansat o greva spontana, blocând gări pentru că nu mai au încredere în promisiunile conducerii companiei feroviare.