VIDEO Fetiţă spulberată de un şofer începător pe trecerea de pietoni din faţa şcolii. Imagini dure filmate de camera de supraveghere

Pe imagini se vede cum micuţa elevă aşteaptă maşinile să oprească la trecerea de pietoni după care începe să traverseze.

Sesizează că un autoturism se apropie cu viteză şi o ia la fugă. Gestul ei însă o împinge chiar în faţa şoferului care a tras de volan pentru a evita accidentul.

Victima este luată pe capotă şi trântită peste un gard viu, spre norocul ei. Autoturismul nimereşte pe trotuar din faţa şcolii, pe care din fericire nu se aflau pietoni.

Şoferul şi încă doi tineri au coborât din autoturism, au luat fetiţa şi au mutat-o lângă gardul şcolii. Între timp, au sosit echipajele de poliţie şi ambulanţă. Şoferul, un localnic de în vârstă de 18 ani, are permisul de numai trei luni.

”Am lovit o fetiţă pe trecerea de pietoni. Nu am văzut-o, am lovit-o şi am luat-o pe capotă. A apărut dintre niştre maşinile din faţa mea, am încercat să evit şi de aia am ajuns cu maşina acolo”, a declarat şoferul.

Copila accidentată este elevă în calasa a patra, la Şcoala din Mărăcineni. Mai avea câţiva metri până în clasă când a fost lovită pe trecerea de pietoni. Oamenii din zonă spun că nu de puţine ori sunt probleme pe acea porţiune de drum.

Victima accidentului a fost transportată la Urgenţele Spitalului Judeţean Buzău cu traumatisme minore. E stabilă hemodinamic şi este conştientă. Copila are 11 ani şi este din Mărăcineni. Ea va mai rămâne internată pentru investigaţii medicale mai amănunţite.