VIDEO Taxa pe apa de ploaie va fi suspendată la Buzău şi Râmnicu Sărat

Propunerea de eliminare sau suspendare a taxei pentru apa meteorică a mai fost discutată în toamna anului trecut, la o şedinţă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, organism condus de preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu. Atunci, edilul-şef Constantin Toma nu s-a bucurat de sprijinul şefului CJ.

Acum, lucrurile au stat altfel. În şedinţa de astăzi amembrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercominitară Buzău 2008, la propunerea primarilor Sorin Cîrjan şi Constantin Toma, s-a decis suspendarea la plată a apei meteorice. Toţi membrii ADI 2008 au fost de acord. După şedinţa de astăzi, Toma şi Neagu au ieşit împreună pentru a da declaraţii de presă, semn că, între timp, relaţiile dintre cei doi s-au mai detensionat.

„Azi a avut loc şedinţa ADI 2008 in care s-a hotărât convocarea AGA în data de 6 februarie. În rest au fost doar discuţii constructive chiar dacă au fost şi opinii diferite, dar s-a discutat şi s-a ajuns la un consens. S-a aprobat bugetul Companiei de Apă, convocarea AGA, noi ADI 2008 am luat act de doleanţa primarului Constantin Toma şi am decis suspendarea plăţii apei meteorice pe o perioadă de 3 luni până când se vor finaliza studiile pe această temă. Am luat decizia de a amâna discuţia despre strategie până luna viitoare pentru că depindem de investiţii”, a spus preşedintele ADI 2008, Petre Emanoil Neagu.

La rândul său, primarul Constantin Toma a declarat că ceea ce s-a întâmplat, joi, este în primul rând o victorie a buzoienilor şi că speră ca şi pe viitor să existe o bună colaborare între preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul municipiului Buzău.

„Dacă ne vedeţi pe amândoi aici este o victorie a buzoienilor în primul rând. Nici eu nu mă aşteptam, dar am reuşit să amânăm câteva puncte de pe ordinea de zi. A rămas ca împreună cu Compania de Apă să dezbatem serios problema apei la Buzău pentru că cei 16 milioane care au fost alocaţi trebuie cheltuiţi cu mare grijă. De asemenea, doar peste cadavrul meu se va întâmpla ca acel hotel să fie sediu de lux pentru companie pentru că banii trebuie să meargă în altă parte. Totodată, în următoarea Adunarea Generală va fi pe ordinea de zi rectificarea bugetului pentru că cresc foarte mult bonificaţiile conducătorilor şi oricum veniturile domnului Tescaru sunt undeva la 18.000 de lei net, ceea ce e o nesimţire. În rest, lucrurile sunt în direcţia bună şi să sperăm că împreună cu toţi primarii din ADI să reuşim să avem o strategie comună de dezvoltare. Nu pot permite ca primar să avem conducte de azbociment care sunt cancerigene. Deci schimbăm conducte şi nu ne mutăm la Hotel Crâng şi o să mă bat să acceptăm strategia pe care o vrem noi. Este foarte important ca primarul municipiului şi preşedintele CJ să lucreze împreună şi sper să se întâmple cât mai des asta”, a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a precizat astăzi la încheierea Adunării Generale ADI 2008 că „au fost doar discuţii constructive chiar dacă au fost şi puncte de vedere diferite.