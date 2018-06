Vaccinul haxavalent pentru copii a ajuns la Direcţia de Sănătate Publică. Ce trebuie să ştie proaspetele mămici

Un număr de 3.300 de nou-nascuti din judeţul Buzău au asigurată doza de vaccin Hepatitic B pediatric. Serul imunizant a ajuns deja la Directia de Sănătate Publică din Buzău.





În ultimele două săptămâni, de teama de a nu rămâne cu stoc zero de vaccin, medicii de la secţia de nou-născuţi din Maternitatea Buzău au decis să vaccineze doar copiii proveniti din mame bolnave de hepatită de tip B.





Până la sfârşitul lunii iunie, la Direcţia de Sănătate Buzău vor livrate peste 4.400 de doze de vaccin hexavalent.





Ministerul Sanatatii a distribuit, in judetele din toata tara, 198.000 de doze de vaccin Hepatitic B pediatric. Prioritate la primirea dozelor de vaccin au avut judeţele unde stocul a fost zero sau aproape de zero.





Vaccinul Hepatitic B pediatric se administrează copiilor în primele 24 de ore de viaţă. În cazul celor care nu au primit doza la nastere, recuperarea la vaccinare se va face de catre medicul de familie atunci când se administrează vaccinul hexavalent.





În schimb, vaccinul hexavalent oferă protecţie împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive dar si poliomielitei. Serul se administrează copilului la două, patru şi la 11 luni.