Minunea atletismului românesc. Tânăra „vitezistă“ din Buzău care a câştigat 73 de medalii de aur până la vârsta de 17 ani

La numai 17 ani, Marina Andreea Baboi este singura atletă din România prezentă de 12 ori în top 10 al Federaţiei Române de Atletism în 2016, la trei probe şi patru categorii de vârstă diferite. A obţinut zece medalii de aur în zece curse alergate, la trei probe diferite: 60 de metri plat, 200 de metri plat şi ştafeta de 4 x 400 de metri.

Pe lângă victoriile la nivel naţional, adolescenta a reuşit să obţină un titlu de campioană balcanică, la proba de 60 de metri plat, deţinând si recordul Campionatelor balcanice de juniori 1 pe aceasta distanţă.

Astfel, palmaresul Marinei Baboi a ajuns la 21 de titluri naţionale şi trei de campioană balcanică, cu un total de 111 medalii în carieră, dintre care 73 de aur.

A ajuns să facă atletism de performanţă din întâmplare

În clasa a doua fiind, calităţile ei au fost remarcate de profesoara de sport, care a recomandat-o mai departe. „Nu m-a îndrumat nimeni, ci întâmplător am ajuns să fac acest sport. Atunci învăţam la Liceul Pedagogic, iar doamna mea profesoară de sport de acolo m-a văzut, a luat legătura cu tatăl dânsei, domnul profesor Medvediuc, care, la rândul lui, l-a sunat pe domnul profesor Gabriel Nicolau şi aşa am ajuns să dau nişte probe şi am început să fac sport”, povesteşte Marina Andreea Baboi.

* Marina Baboi şi antrenorul ei, Gabriel Nicolau (Foto Adrian Soare)

Marina Baboi este elevă a Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter” din Buzău însă este ligitimată şi la CSA Steaua Bucureşti. Atleta este îndrumată de Gabriel Nicolau, un antrenor cu o experienţă de peste două decenii în atletism.

”Orice antrenor şi-ar dori un astfel de sportiv, cum este Marina. Este cea mai bună sportivă a mea, de când antrenez, de peste 20 de ani. Este o sportivă care a început atletismul abia în clasa a doua, apoi în scurt timp a devenit campioană naţională iar de atunci şi până în prezent a câştigat tot ce se putea câştiga la categoriile ei de vârstă şi chiar la categorii superioare, în prezent fiind campioană naţională de tineret, categorie de vârstă care este cu patru ani peste categoria sportivei mele”, spune Gabriel Nicolau.

Sportiva se împarte între liceul buzoian, cantonamentele de la Steaua şi competiţiile care au loc în ţară sau peste hotare.

”Atunci când sunt la Buzău şi merg şi la şcoală am antrenamente dimineaţa, vin la liceu, apoi am antrenamente care în anumite zile sunt şi după-amiază. Când sunt în cantonament, programul meu este focusat pe antrenamente care au loc şi dimineaţa şi după-amiaza. Antrenamentele noastre conţin şi elemente de forţă, de alergare, de rezistenţă. Respect cu stricteţe ceea ce îmi spun antrenorii şi am credinţa că totul o să fie bine peste câtva timp. Regimul alimentar nu este neapărat unul deosebit. Mâncăm cam ce mănâncă toată lumea, însă trebuie să avem grijă pentru că, automat, nu trebuie să luăm kilograme în plus pentru că ne trag în jos”, spune Marina Baboi.

* Marina Baboi a declarat că a început atletismul în clasa a doua (Foto Adrian Soare)

Marina Baboi mai are cinci ani până ajunge la senioare, unde concurenţa este mult mai aprigă, însă sportiva de 17 ani concurează deja cot la cot cu atlete mai mari cu zece ani decât ea. ”Marinei i-au lipsit două sutimi ca să fie medaliată la senioare care, altfel spus, însemnau vreo zece centimetri. Deci a fost foarte aproape însă nu a fost să fie. Sunt convins că nu va trece mult până va ajunge senioara numărul unu a României chiar dacă va avea vârsta junioratului sau de tineret”, spune antrenorul atletei de la LPS Buzău.

Următorul obiectiv al Marinei Baboi îl reprezintă îndeplinirea baremului pentru participarea la Campionatele Europene de juniori de la Grosseto, din Italia.