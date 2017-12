Copiii internaţi în secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean Buzău au fost vizitaţi de Moş Crăciun

Oferă celor din jurul tău puţin din ceea ce ai, dar şi bucurie şi iubire, în preajma sărbătorilor de iarnă.





Este şi convingerea administratorilor unei firme din Buzău, care au donat jucării dar şi câteva măsuţe şi scaune, pentru copiii internaţi la Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean Buzău.





Pentru părinţii internaţi cu micuţii lor în spital, donaţia este o mare bucurie. ”Înconjuraţi de jucării, prichindeii uită că sunt bolnavi, iar timpul pe perioada internării trece mult mai repede”, spune Ioneal, mama unui copil internat.





Pentru ca atmosfera din saloane să fie cât mai placută, copiii ar mai avea nevoie de cel putin trei televizoare.





Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Buzău are 70 de paturi şi oferă servicii medicale pentru toţi copiii cu vârsta sub 16 ani şi pentru elevii cu vârsta sub 18 ani.