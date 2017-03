Un bărbat beat criţă şi fără permis a intrat cu maşina într-o casă din Ucea

Incidentul s-a produs ieri noaptea la ora 3.00. Bărbatuşl de 34 de ani era beat criţă când s-a urcat la volan. Nu avea nici permis de conducere. După câteva sute de metri de condus haotic a ajuns cu maşina în zidul unei case. A fost testat cu cu aparatul etilotest, valoarea indicată fiind de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş au constatat şi faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Poliţişti au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Braşov.