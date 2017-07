Turiştii care vin la Râşnov se pot caza în corturi după modelul celor de acum 800 de ani. Costă 70 de euro pe noapte cu tot cu mâncare servită în vase tradiţionale

Cu ocazia Festivalului de Film şi Istorii Râşnov, desfăşurat în perioada 28 iulie – 6 august, cinefilii vor putea rezerva pe platforma internaţională Airbnb unul dintre cele patru corturi militare amplasate în curtea Cetăţii, de unde vor putea viziona toate filmele difuzate la eveniment.

„ Într-o atmosferă medievală, turiştii pot petrece o noapte într-un cort saxon din secolul al XIII-lea, savurând din vase de lut mâncare gătită după reţete străvechi. Cinefilii vor putea urmări filmele din programul festivalului direct din cort, întinşi pe saltele sănătoase de paie sau la foc, pe o blană de oaie. Ne dorim ca iubitorii de filme şi istorie să aibă parte de o experienţă completă de festival“, anunţă Mihai Dragomir, coordonatorul festivalului.

Pe lângă cazare, participanţii primesc un mic dejun asemenea celor care au trăit în aceste corturi, cină la ceaun, acces la toate activităţile festivalului, vizită ghidată în Cetate şi recuzită de epocă, asigurată de Asociaţia de Reconstituire Istorică Rosenau. Costul unui cort (de mari dimensiuni, cu o capacitate de până la 4 locuri) este de 70 euro/noapte.

În cele 10 zile de festival, în grădina Cetăţii Râşnov, la cinematograful Amza Pellea, în Biserica Evanghelică şi în Piaţa Unirii din oraş vor fi proiectate peste 40 de producţii cinematografice, vor avea loc expoziţii, un salon de carte cu 15 edituri invitate, peste 10 evenimente speciale, dezbateri şi concerte şi Şcoala de Vară Astra. Tema principală a FFIR 2017 este "Globalizarea Populismului".

Printre producţiile ce vor mai putea fi vizionate se numără (M)ucenicul, documentarul românesc Varză, cartofi și alți demoni (r. Şerban Georgescu), 6,9 pe scara Richter (r. Nae Caranfil) sau Neruda, în regia lui Pablo Larraín (No, Jackie), cu actorul Gael Garcia Bernal şi avanpremiera filmului documentar Braşov 1987 - doi ani prea devreme, produs de Muzeul de Istorie Braşov şi Televiziunea Română, în regia lui Liviu Tofan, la care echipa festivalului a asigurat documentarea şi producţia executivă..

Sub umbrela denumită Backyard Acoustic, pe scena din grădina Cetăţii Râsnov vor urca pe parcursul zilelor de festival The Mono Jacks, Bucium, Travka şi Robin and the Backstebbers care vor aduce un performance live inspirat de Reconstituirea, capodopera din 1971 a lui Lucian Pintilie.