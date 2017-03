Mituri desfiinţate despre ciocolată. Cât de mult îngraşă, de fapt, şi cât putem mânca fără să ne afecteze substanţial silueta

Ciocolata poate fi considerată ca fiind unul dintre cele mai sănătoase dulciuri. „O ciocolată de calitate are în compoziţie multă cacao, zahăr şi lapte. Cele mai puţine calorii le are ciocolata amăruie, deoarece are şi cel mai puţin zahăr. Asta nu înseamnă că putem mânca o ciocolată întreagă deodată. Atenţie însă la ce fel de ciocolată compăraţi. Cea foarte ieftină are mulţi înlocuitori, tot felul de grăsimi şi E-uri deci este bine să o evitaţi. Alegeţi o ciocolată de calitate sau şi mai bine puteţi face acasă ciocolată de casă“, spune nutriţionistul Eva Iorţan.

Se mai spune că ciocolata îngraşă foarte mult. Lucru fals. „Două-trei tablete de ciocolată nu au mai multe calorii decât o felie de pâine, un iaurt cu fructe din comerţ, o banană sau un ciorchine de struguri. Dacă o consumăm cu moderaţie nu ne vom îngrăşa. Mai bine mâncăm puţină ciocolată decât o prăjitură, un covrig, bomboane sau tot felul de foietaje care îngraşă foarte mult. Ciocolata nu creşte nici colesterolul deoarece grăsimile din ea provin din untul de cacao care este mult mai sănătos decât alte grăsimi care se pot depune pe vasele de sânge“, mai spune medicul.

Ciocolata nu distruge dinţii şi nu provoacă acnee

Un alt mit este acela că dinţii pot fi afectaţi dacă mâncăm ciocolată şi că pe faţă ne pot apărea coşuri. „Nu există o legătură directă între ciocolată şi cariile dentare. Mai mult cacaoa conţine şi substanţe antibacteriene. Dacă ne spălăm bine pe dinţi după ce mâncăm ciocolată şi nu facem excese nu vom avea probleme cu cariile dentare. Ciocolata nu duce nici la apariţia acneei. Aceasta apare mai ales la adolescenţă din cauza unor dereglări hormonale, nu este cauzată direct de dulciuri. Dacă totuşi aveţi accnee ar fi bine să evitaţi orice fel de produse care au mult zahăr. Aici intră şi dulciurile, dar şi sucurile cu acid şi chiar unele fructe“, mai spune specialistul.

Ciocolata nu ne agită dacă o consumăm seara

Un alt mit este acela că atunci când mâncăm ciocolată seara devenim agitaţi. „Două-trei tablete de ciocolată nu ne vor agita. Mulţi părinţi nu le dau copiilor ciocolată seara din acest motiv. Dacă o consumăm cu moderaţie nu are acest efect. Dacă facem însă exces de dulciuri seara, vom avea mai multe energie şi de nu ni se va face somn prea repede. Mulţi părinţi nu dau ciocolată copiilor deoarece se spune că are cafeină. Este adevărat că ciocolata conţine cafeină, dar în cantităţi extrem de mici şi nu are nici pe departe efectul cafelei“, mai spune medicul.

Se mai spune că ciocolata are efecte afrodisiace. „Ciocolata are în compoziţie serotonită, acea substanţă responsabilă pentru starea de bine şi fericire. Asta nu înseamnă că are efecte afrodisiace, ci doar că ne simţim mai bine atunci după ce consumăm ciocolată“, mai spune nutriţionistul.