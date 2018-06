Junioarele de la Clubul Sportiv Transilvania Braşov au cucerit titlul naţional la handbal

Braşovencele au început cu un meci împotriva formaţiei Chimia Râmnicu Vâlcea formaţie de care au dispus cu scorul de 27-24 (14-11). Pentru fetele pregătite de Mariana Tîrcă au marcat Bianca Lupaşcu şi Rebeca Necula câte 9 goluri fiecare, Georgiana Olaru 4 reuşite, Ioana Bălăceanu şi Sorina Vieru câte 2 goluri fiecare şi Andreea Buţura o reuşită. Din nefericire gruparea de sub Tâmpa a pierdut-o pentru următorul joc pe una dintre cele mai bune jucătoare de pe teren, Rebeca Necula. În meciul al doilea, Bălăceanu şi compania au pierdut jocul disputat în compania formaţiei CSM Bucureşti cu scorul 21-19, marcatoarele braşovencelor fiind Bălăceanu 6 goluri, Lupaşcu şi Olaru câte 4, Bujor 3 şi Vieru şi Petrea câte o reuşită fiecare. În ultimul meci din grupă ACS Transilvania Braşov a trecut de CSS Tulcea cu scorul de 22-19 şi a obţinut astfel biletele pentru semifinalele competiţiei. În meciul cu formaţia de la malul Dunării pentru gruparea de sub Tâmpa au marcat Lupaşcu 8 goluri, Rebeca Necula 5 şi Petrea, Vieru şi Jimbu câte 3 goluri fiecare.

A urmat semifinala, una în care s-au întâlnit cele două formaţii rivale de sub Tâmpa, ACS Transilvania şi Corona. Fetele pregătite de Mariana Tîrcă au dominat întâlnirea şi s-au impus la final cu scorul de 22-15. Bianca Lupaşcu a fost din nou cea mai bună marcatoare a jocului cu 9 goluri înscrise.

Ajunse în finală după o muncă extrem de grea, fetele de la Transilvania nu au lăsat nimic la voia întâmplării. Braşovencele au început meciul cu Olimpic Târgu Mureş în forţă, au preluat iniţiativa, au condus de la un capăt la celălalt şi s-au impus fără niciun fel de probleme cu scorul de 31-18. Marcatoarele braşovencelor din finală au fost: Lupaşcu 11 goluri, Olaru 10, Bălăceanu 5, Necula şi Petrea câte 2 şi Sorina Vieru o reuşiă.

Braşovencele nu au câştigat doar medaliile de aur ale campionatului naţional. Georgiana Olaru a cucerit două titluri individuale ea fiind declarată cea mai bună apărătoare şi cel mai bun pivot al turneului final, iar Rebeca Necula a fost declarată cel mai bun centru.



„Este un sentiment extraordinar. Sunt mândră de aceste fete minunate care într-un timp foarte scurt au reuşit să înţeleagă ce îmi doresc de la ele şi să pună aceste lucruri în practică pe teren. Sunt foarte fericită că şi-au îndeplinit un vis şi au câştigat medaliile de aur ale campionatului naţional de junioare II. Este momentul lor şi trebuie să să bucure de această performanţă”, a declarat la finalul competiţiei antrenoarea braşovencelor, Marian Tîrcă.



„Astăzi este o zi extrordinară pentru clubul nostru. Am reuşit o performnţă extraordinar de mare şi de importantă. Suntem cea mai bună echipă de junioare II din România! Vreau să le felicit pe fete pentru modul în care s-au dăruit pe parcursul acestui sezon şi pentru rezultatele pe care le-au obţinut. Un merit extrem de mare în realizarea acestei performanţe îl are Mariana Tîrcă. Pentru mine este o deosebită plăcere să pot lucra cu un astfel de om, o profesionistă desăvârşită, care a demonstrat încă odată că este una dintre cele mai bune antrenoare din ţară. Mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut şi au crezut în noi. Suntem foarte fericiţi că am reuşit să cucerim acest titlu şi cu siguranţă nu ne vom opri aici”, a declarat şi directorul clubului ACS Transilvania Braşov, Marius Feti.