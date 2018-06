Fructele de vară cu cele mai puţine calorii

Vara este anotimpul în care putem mânca fructe la discreţie. Multe dintre fuctele de vară au puţine calorii şi sunt recomandate în timpul dietelor.

„Căpşunele, de exemplu, au cam 35 de calorii la 100 de grame, cireşele pot ajunge la 40 de calorii la 100 de grame, piersicile şi nectarinele au şi ele în jur de 50 de calorii la 100 de grame. Aceste fructe sunt recomendate cel mai des în diete. Puteţi mânca şi mere, deoarece au cam 55-60 de calorii la 100 de grame. Persoanele care au probleme cu greutate sau care sunt la dietă trebuie să evite anumite fructe. Unele dintre ele sunt însă bogate în carbohidraţi şi zahăr şi pot să ne îngraşe. În topul fructelor cu multe calorii este avocado. Are multe vitamine, dar poate conţine 300 de calorii, adică echivalentul a două felii de pâine sau a unei bucăţi de carne. Bananele sunt fructe care au cam 200 de calorii. Sunt săţioase, sunt gustoase, dar dacă sunteţi la dietă trebuie să le evitaţi. Strugurii îngraşă, deoarece au mult zahăr. Un ciorchine de struguri poate avea şi 250 de calorii“, spune nutriţionistul Eva Iorţan.

Cât zahăr are penenele

Unul dintre fructele preferate ale verii este pepenele. Dacă pepenele galben are destul de multe calorii, despre cel roşu sunt încă multe discuţii.

„Părerile privind pepenele roşu sunt împărţite, dar este clar că are mult zahăr în compoziţie. Este recomandat în diete, deoarece conţine multă apă şi, dacă mâncăm o felie, avem senzaţia de saţietate şi nu mai putem mânca altceva. Personal, eu nu pun pepenele roşu în categoria fructelor care îngraşă dacă este consumat cu moderaţie. Opriţi-vă la o felie (are maxim 60 de calorii), nu la o jumătate de pepene, şi nu vor fi probleme. Dacă mâncaţi 3-4 felii, atunci este ca şi cum aţi fi mâncat o friptură. Pepele galben are cam 150 de calorii la 100 de grame şi nu este recomandat în diete. Poate fi consumat o dată sau de două ori pe săptămână“, mai spune medicul.

Când să mâncăm fructe

Pentru a avea parte de toate beneficiile fructelor este foarte important când să le mâncăm. „Fructele se digeră rapid. Ele ajung din stomac direct în duoden. De aceea se recomandă ca fructele să se mănânce pe stomacul gol şi nu ca desert după o masă copioasă. Dacă nu le mâncaţi dimineaţa, consumaţi-le ca gustare la o distanţă de 2-3 ore faţă de mesele principale. Dacă le mâncaţi ca desert, vor fi reţinute în organism până se face digestia tuturor alimentelor. Fructele fermentează şi pot da aciditate sau gaze, care sunt neplăcute“, mai spune medicul.