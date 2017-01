Dana Haralambie vrea o medalie la Mondialele de Juniori  la Sărituri cu Schiurile din SUA

Dana Haralambie, cea mai bună sportivă aRomâniei la sărituri cu schiurile a terminat concursul de astăzi pe locul 24. A avut sărituri de 83 şi 84 de metri şi un punctaj final de 195,7 puncte. Dana Haralambie s-a declarat mulţumită de evoluţia ei chiar dacă a avut mari emoţii pentru că a concurat acasă. Ea îşi propune o medalie la Campionatul Mondial de Juniori din SUA de săptămâna viitoare:

Nu pot spune că nu sunt mulţumită de cum am evoluat, a fost ok. Cred că pot obţine în acest sezon sau în sezonul următor şi un top 10 într-o etapă de Cupă Mondială. În Rusia am fost pe locul al 10- lea în prima manşă şi aş fi putut rămâne acolo, dacă aş fi sărit la fel de bine şi în manşa secundă. Luni vom pleca la Campionatele Mondiale de Juniori în SUA unde obiectivul meu este o medalie. La precedentele Campionate Mondiale de Juniori am ocupat locul 4, deci o medalie este un obiectiv realizabil.

DianaTrâmbiţaş a participat astăzi pentru prima dată la o etapă de Cupă Mondială, fapt care o motivează pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European care va avea loc în Turcia în februarie. Ea s-a clasat pe locul 39 şi nu a intrat în manşa a doua.

Puiu Gaspar, secretarul Federaţiei Române de Schi şi Biatlon a apreciat progresul echipei României la sărituri cu schiurile: Dana este una dintre cele mai tinere participante din Cupa Mondială. Nu ne dorim să forţăm sportivii la vârste fragede, dar progresele se văd. Dacă sezoanele trecute Dana se califica rar în manşa a doua, acum este frevent în top 20. De aceea, o medalie la mondialele de juniori este un obiectiv realizabil. Ar fi prima istoria României în acest sport.