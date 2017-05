Cum va arăta noul mall ce se construieşte pe platforma fostei uzine Hidromecanica. Investiţia se ridică la 60 de milioane de euro

Uzina Hidromecanica a fost ştearsă de pe harta Braşovului. Pe terenul ei, de 40.000 de metri pătraţi, care este chiar în Centrul Civic, investitorii de la AFI Europe vor construi un centru comercial. Acesta va fi dispus pe două niveluri, punând accent pe shopping şi modalităţile de petrecere a timpului liber şi pe distractie. Intrarea în mall se va face din bulevardul 15 Noiembrie. La parter va exista un hypermarket Carrefour de 6500 de metri pătraţi, dar şi magazine ale unor fime renumite. La primul etaj vor fi cafenele şi restaurant, iar la etajul al doilea un cinema, o sală de sport, dar şi alte alternative de distracţie.

Printre brandurile care vor avea spaţii în mall se numără: Inditex, Collective, LPP, H&M, CCC, Deichmann, US Polo, Tommy, etc., Entertainment (Cinema, MaxFun, Gym), Sports (Hervis, intersport), Electronics (Flanco, Altex). Kids shops (Nuriel, Lego,Smyk), Fast food & Coffee (Mac, KFC, Starbucks, Pizza Hut, Paul. Gloria Jeans and service shops (banks, cellular, etc).

O noutate este o terasă de mari dimensiuni ce va oferi o panoramă spectaculoasă spre Tâmpa. Aici vor putea fi organizate petreceri şi activităţi pentru turişti. Proiectul va fi gata la în 2018. Presupune şi blocuri de locuinţe şi spaţii de birouri pe 25.000 de mp, iar investiţia se ridică la 60 de milioane de euro. Unul dintre blocuri va avea 14 etaje şi va cea mai înaltă clădire din Braşov. De asemenea în zonă va apărea un nou sens giratoriu pentru a permiste acesul mai uşor la mall.