Controale la saloanele de înfrumuseţare. Amenzi de 40.000 de lei în mai puţin de trei ore

Poliţiştii au luat la purecat toate saloanele de înfrumuseţare din Braşov. „Au fost verificate un număr de 45 societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate, iar ca urmare a verificărilor, pentru neregulile constatate, au fost aplicate un număr de 11 sancţiuni contravenţionale, prevăzute şi pedepsite de Legea 12/1990 rep. privind protejarea populaţiei împotriva comerţului ilicit şi OUG 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Valoarea totală a contravenţiilor aplicate a fost de 40.500 lei, fiind confiscată totodată suma de 591 lei, reprezentând venituri realizate şi care nu au fost evidenţiate pe aparatele de marcat electronice fiscale ale societăţilor verificate“, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Braşov.

Oamenii legii au extins cercetările în cazul unui salon, ai căror administratori sunt suspectaţi de evaziune fiscală. „Se continuă verificările faţă de un agent economic, existând suspiciuni cu privire la săvârşirea de către reprezentanţii legali ai acestuia a infracţiunii de evaziune fiscală, constând in omisiunea înregistrării in evidenţele contabile a veniturilor realizate in ultimele 6 luni“, se mai arată în comunicatul poliţiştilor.