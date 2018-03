Colecţie-unicat donată Cetăţii Făgăraş. Piesele au peste 100 de ani şi valorează peste un milion de euro

Colecţia a fost adunată în zeci de ani de Carol Fulop Szocs şi de tatăl său, mare pasionat de tradiţie. Cei doi au bătut din poartă în poartă la casele vechi ale Transilvaniei în căutare de exponate vechi. Colecţia cuprinde sute de piese şi este una dintre cele mai mari din România. Toate obiectele au o vechime de peste 100 de ani. Carol Fulop Szocs a decis să doneze colecţia Muzeului Valeriu Literat de la Cetatea Făgăraş, după ce tatăl său a trecut în nefiinţă la 86 de ani, acum câteva săptămâni. Spune că de la părintele său a prins drag de obiecte preţioase. „Atunci când copilăreşti între cataloage de artă, când creşti într-un atelier şi ai mobilă antică, după aceea îţi intră în sânge şi începi să faci schimbi de bani, de timbre şi ajungi la piese mai complexe când mai creşti“, povesteşte Carol Fulop Szocs

Şi cariera sa s-a îndreptat tot spre ceea ce înseamnă păstrarea biectelor tradiţionale. Până în 2008 a fost restaurator la Muzeul Cetăţii Făgăraş, iar apoi la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta. Grija lui pentru valorile tradiţionale, uneori uitate, i-au făcut pe făgărăşeni să îi ofere titlul de cetăţean de onoare al oraşului.

Colecţie valoroasă

Conducerea Muzeului Cetăţii Făgăraş spune că o astfel de colecţie valoarează peste un milion de euro. Chiar şi proprietarul obiectelor, Carol Fulop Szocs, spune că i s-au oferit sume cu şase zerouri pentru a o vinde. A preferat însă să o doneze, spunând că are bani să trăiască decent şi nu are nevoie de mai mult. „Cum se spune: tot de la lume adunate şi tot spre lume date. Asta este datoria unui colecţionar: să sape, să găsească şi după aceea nu să le închidă într-un buncăr, ci să le dea înapoi societăţii, să se bucure toată lumea de piesele care au fost adunate. Era un lucru foarte simplu ca să le vând, dar e contrar crezului meu. Am avut oferte multe. Gândiţi-vă la sume mari pentru care altul şi-ar fi tăiat o mână numai să primească 10 % din cât am primit eu. E vorba de sume cu şase zerouri, în euro, atât am primit pentru colecţie. Nu am vrut bani pentru că am cât îmi trebuie mie. Pentru mine asta e normalitate“, a mai spus Carol Fulop Szocz în momentul oficial al donării colecţiei.

Piese unicat

Colecţia care îi poartă numele poate fi admirată în patru încăperi ale Cetăţii Făgăraş şi este cea mai important donaţie primită de obiectivul turistic din 1923 încoace. Este o colecţie variată care prezintă obiecte de glăjărie, icoane pictate, ceramică şi port tradiţional din Transilvania, de la români, saşi şi maghiari. Carol Fulop Szocz va reveni la Cetatea Făgăraş şi va deveni custode al colecţiei.

„Este una dintre cele mai mare colecţii din România. Este o colecţie variată care prezintă obiecte de glăjărie, icoane pictate, ceramică şi port tradiţional din Transilvania, de la români, saşi şi maghiari. Glăjăria reprezintă sticla realizată manual. În 1618 Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei a adus trei meşteri de la Murano care au pictat ochiurile de geam de la Cetate, operaţiune care a durat trei ani. Apoi la Porumbacu s-a făcut producţie de serie deoarece glăjăria era considerat un produs de lux. Avem expuse câteva piese din colecţia domnului Fulop Szocs. Este meritul dumnealui că a reuşit să salveze aceste comori. Le-a cumpărat de la saşi în perioada anilor 70, când era un exod masiv al acestora în Germania. Dacă nu le-ar fi salvat el s-ar fi pierdut. Colecţia sa este dispusă pe patru începeri“, povesteşte Geo Faraon, muzeograf la Cetatea Făgăraş.