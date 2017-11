Caz de canibalism în Covasna: a băut sângele victimei şi i-a mâncat o bucată de faţă. Atenţie: detalii şocante

Crima s-a petrecut săptămâna trecută sub în pod din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, iar detaliile şocante au ieşit la iveală în urma declaraţiilor agresorului. Potrivit anchetatorilor, suspectul şi-a recunoscut fapta şi a declarat că a băut sângele victimei şi a muşcat bucăţi din madibula acesteia. Mai mult, agresorul a luat acasă o parte din mandibula victimei şi a mâncat din ea de faţă cu fratele său. Tânărul a declarat că nu îşi regretă fapta, dar, pentru că este minor, anchetatorii au cerut o analiză psihiatrică pentru a vedea dacă are sau nu discernământ.

„Victima, în vârstă de 21 de ani, era din Hetea, dar îşi făcea veacul tot aici, sub podul de la Gară sau pe la Statuia Ostaşului Român. Joi după-masă cei doi s-au întâlnit au pus împreună bani şi au cumpărat foarte mult alcool. El povesteşte că e vorba de 10 jumătăţi de votcă, însemnând 5 litri, şi alte cinci PET-uri de bere, de doi litri. Au început să consume pe stradă şi au fost amendaţi de jandarmi, după care s-au dus sub pod şi au băut în continuare. Tot el zice că au avut şi 10 – 15 sticle de prenadez şi s-au drogat. A început ca o joacă şi au început să se strângă de gât. Nemaiavând putere, a luat o piatră, spune el, de o jumătate de kilogram, şi i-a dat în cap până i-a văzut creierii. (...) După care i-a băgat mâna în gură şi cu un ciob de sticlă i-a tăiat gura de jur împrejur, de sub nas până spre piept, şi i-a scos mandibula şi limba. Ne-a mai spus că a băut cu palmele căuş de 6 - 7 ori sânge. După care a dus acasă bucata de mandibulă“, a declarat procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, Adrian Baciu, potrivit Covasnamedia.ro.

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 16 ani este acuzat de omor şi riscă între 10 şi 20 de ani de închisoare. Dacă raportul medico-legal va confirma declaraţiile şocante, tânărul va fi acuzat de omor deosebit de grav, faptă a cărei pedeapsă maximă este închisoarea pe viaţă.