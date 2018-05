Câte calorii şi ce chimicale conţine îngheţata, desertul preferat al verii

Îngheţata ce ciocolată are cele mai multe calorii. FOTOArhivă.

O îngheţată poate avea la fel de multe calorii ca un hamburger, o porţie de cartofi prăjiţi sau o prăjitură. „O îngheţată de 100 de grame poate avea între 300 şi 500 de calorii. Nu este deloc un desert uşor şi îngraşă, deoarece are foarte mult zahăr. Nu este recomandat să se consume zilnic o îngheţată, poate de două ori pe săptămână. Dacă alegeţi la desert o îngheţată, atunci în ziua respectivă încercaţi să consumaţi alimente uşoare, pentru a limita numărul de calorii. Cele mai multe calorii le are îngheţata cu ciocolată, iar cele mai puţine - cea cu fructe. Evitaţi îngheţata care are siropuri sau tot felul de topping-uri deoarece şi aceasta au la rândul lor foarte mult zahăr adăugat“, spune medicul nutriţionist Eva Iorţan.

Coloranţi şi arome artificiale

Îngheţata din comerţ are, pe lângă zahăr, şi foarte multe chimicale. „În ciuda reclamei, nicio îngheţată din comerţ nu este naturală. Citiţi echicheta şi veţi vedea că are foarte multe E-uri în compoziţie. Mai mult, îngheţatele ieftine, care costă 1 leu sau 2 lei bucata, sunt 100% chimice. Nu au în compoziţie nici lapte natural, nici cacao şi nici fructe. Este vorba de lapte praf, coloranţi şi arome care să mimeze gustul fructelor. Toate artificiale. În îngheţatele mai scumpe se poate găsi lapte natural sau cacao, dar şi acestea au multe E-uri. Înainte să alegeţi o îngheţată citiţi eticheta producătorului“, mai spune medicul.

Ca să fim siguri, ne putem face îngheţată acasă. Nu va fi lipsită de calorii, deoarece trebuie să punem zahăr ca să aibă gust, dar măcat ştim ce mâncăm. „Dacă preparaţi acasă îngheţată, puteţi controla ingredientele. Există aparate de făcut îngheţată, dar şi metoda simplă de preparare a compoziţiei şi introducerea ei apoi la congelator. Acasă puteţi folosi lapte de vacă, cacao naturală, dar şi fructe, pe care le pasaţi şi le amestecaţi cu restul compoziţiei. Trebuie pus şi zahăr, pentru că altfel nu are gust“, mai spune specialistul.