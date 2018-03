90 de piloţi se întrec în weekend la Raliul Braşovului în zece probe speciale

La competiţia de la Braşov s-au înscris nu mai puţin de 90 de echipaje. Prima zi de concurs din cadrul Tess Rally 47 (sâmbătă, 24 martie) va include cinci speciale, dintre care o dublă trecere pe Poiană şi Pârâul Rece, urmând ca proba spectacol Braşov Rally Show să închidă ziua. Tot cinci speciale sunt programate şi pentru ziua secundă (duminică, 25 martie). După testul principal constituit de probele Babarunca şi Cheia, echipajele vor mai parcurge Râşnov şi Pârâul Rece înainte de a încheia raliul pe coborârea din Poiană.

„Având în vedere că avem la start 90 de echipaje, dintre care nu mai puţin de 6 campioni naţionali absoluţi, că avem la start 5 echipaje din Bulgaria care au ales să îşi înceapă campionatul de Cupă Hyundai la Braşov, munca noastră devine de acum o responsabilitate enormă. Atât pentru oaspeţii noştri participanţi cât şi pentru aceşti oameni care au fost şi sunt alături de noi. Ne bazăm foarte mult pe spectatori. Chiar merită ieşit din casă!“ a declarat Bela Stoica, organizatorul evenimentului.

Cel mai titrat pilot braşovean care activează în campionat, Dan Gîrtofan, vrea ca locul 2 de anul trecut să fie îmbunătăţit în 2018. "Încă o dată, felicitări pentru cei care susţin acest raliu an de an! Eu iau startul din 1996 la acest raliu, nelipsind de atunci la nicio ediţie. Ar fi trebuit să câştig de mai multe ori dar nu s-a putut. Însă în fiecare an când luam startul, ne dorim să mai câştigăm o dată. Suntem pe aceleaşi probe pe care le ştim foarte bine, iar singurul lucru care ne mai poate juca feste este vremea. Am fost surprins să văd cât de mulţi înscrişi sunt la această etapă şi asta nu poate să fie decât îmbucurător. Nivelul campionatului creşte, nivelul materialului de concurs creşte de la an la an. Îmi doresc ca acest sezon să fie unul cel puţin la fel de bun ca sezonul trecut şi să terminăm cursele în picioare" a declart Dan Gîrtofan.

Din cauza competiţiei mai multe drumul naţionale vor fi închise câteva ore. De asemenea vor fi modificări în circulaţia autobuzelor.

Program Tess Rally Braşov 47:

Vineri 23.03.2018

Shakedown Râşnov

13:00 – 18:00 – Valea Cetăţii

Start festiv – prezentarea participanţiilor

20:00 – Braşov – Piaţă Sfatului

Sâmbătă 24.03.2018

12:28 – PS1 Braşov - Poiana Braşov

13:06 – PS2 Râşnov - Pârâul Rece

14:34 – PS3 Braşov - Poiana Braşov

15:12 – PS4 Râşnov - Pârâul Rece

19:20 – PS5 Braşov Rally Show

Duminică 25.03.2018

07:48 – PS6 Babarunca

10:31 – PS7 Cheia

12:59 – PS8 Poiana - Râşnov

13:22 – PS9 Râşnov - Pârâul Rece

16:10 – PS10 Poiana Braşov - Power Stager Stage