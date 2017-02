Zeci de locuri de muncă în administraţia brăileană. În total, cu oferta agenţilor economici privaţi, la AJOFM sunt disponbile 217 locuri de muncă

Posturile vacante în administraţia publică locală sunt următoarele:

Casa Judeţeană de Pensii Brăila: consilier administraţie publică - studii superioare, vechime 3 ani şi 6 luni. Căminul pentru persoane vârstnice “Lacu Sărat”: medic primar - studii superioare şi vechime 5 ani. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale: contabil-şef - vechime minimă 9 ani.

CNAIR SA - DRPD Constanţa, Secţia Drumuri Naţionale Brăila: operator xerox - studii medii; asfaltator - calificare în domeniu. Filarmonica Lyra “George Cavadia” Brăila: secretar muzical - studii superioare, vechime minimă 5 ani. Teatrul “Maria Filotti” Brăila: impresar artistic - vechime 3 ani; mânuitor/montator decor - vechime minimă 3 ani; plasator - 3 ani.

Serviciul de Utilitate Publică Seroplant: inginer silvic - vechime 4 ani; floricultor - 3 ani, studii minime şcoală generală; tractorist (rutierist) - 3 ani, studii minime şcoală generală. Şcoala Gimnazială Vădeni: paznic - studii minime 8 clase, atestat agent de pază; femeie de seriviciu - studii minime 8 clase.

De asemenea, AJOFM Brăila dispune de locuri de muncă în următoarele ocupaţii: agent comercial (studii medii), căpitan fluvial (vechime 1 an), confecţioner asamblor articole din textile (studii medii, 1 an), confecţioner cablaje auto (8 clase), croitor, confecţioner îmbracăminte după comandă (experienţa în maşina de cusut, executare modele în design vestimentar), electrician nave (vechime minim 3 ani/calificare în domeniu), frizer (1 an, minim 10 clase), gestionar depozit (studii medii), inginer construcţii civile, industriale şi agricole (cunoştinţe AUTOCAD), inginer nave (3 ani/calificare în domeniu), inginer-responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor (studii superioare tehnice, specializarea construcţii civile şi industriale), inspector/referent resurse umane (1 an), lăcătuş mecanic, lucrător pentru salubrizare, manipulator marfă (8 clase), maşinist pod rulant (studii profesionale/curs de calificare), operator în domeniul proiectării asistate pe calculator (cunoştinţe AUTOCAD), operator la prepararea produselor lactate, sudor, tehnician reclame (decor), timonier fluvial (1 an), vânzător (studii medii), vopsitor (studii profesionale/curs de calificare).

AJOFM Brăila oferă o slujbă şi muncitorilor necalificaţi, la ambalarea produselor solide şi semisolide şi la întreţinerea de drumuri (sudii medii, 3 ani). Lista completă a locurilor de muncă vacante poate fi găsită pe site-ul AJOFM Brăila.

Persoanele neînregistrate în evidenţa Agenţiei care solicită loc de muncă trebuie să se prezinte la sediul din Bulevardul Dorabanţilor nr. 603-605, sau la punctele de lucru Făurei şi Însurăţei.