Fotograful care arată lumii cât de frumoasă este Brăila. Lucian Crestez crede că oraşul lui are multe de oferit

Lucian Crestez este un tânăr brăilean pasionat de fotografie şi animat de simţ civic. Motiv pentru care, sătul fiind de lucrurile rele ce se spuneau şi se arătau despre oraşul său natal, Brăila, a ales să arate lumii şi faţa frumoasă a localităţii. A început în urmă cu 6 ani, când, din dorinţa de a arata partea frumoasă a oraşului Brăila prin proiectul brailapebune.net, a fotografiat toate locurile frumoase din oraş şi le-a încarcat pe website.

Mai târziu a decis împreună cu trei prieteni să creeze asociaţia Coloreria. Ideea acestei asociaţii a fost de a colora oraşul, asa că a început cu şcoli, grădiniţe, scările din Grădina Mare şi multe alte proiecte.

În acelaşi timp a absolvit cursul "Arta fotografiei" al Şcolii Populare de Arte Vespasian Lungu, acesta a durat doi ani, iar apoi a continuat să se perfecţioneze mergând la workshop-uri de fotografie în alte oraşe.

„Mi-am descoperit pasiunea pentru fotografie la vârsta de 8 ani în timp ce îl asistam pe unchiul meu când developa fotografii de pe film în studioul său improvizat pe care îl amenajase acasă. Apoi, mi-am aprofundat pasiunea din dorinţa de a arăta locurile frumoase din Brăila, clădirile impresionante monument istoric, locurile de agrement. Mă săturasem să citesc pe internet păreri despre oraş de la oameni care efectiv nici nu călcase vreodată Brăila. Aşa că am început cu brailapebune.net, acolo unde am încarcat toate fotografiile mele, la care am adăugat şi descrieri. Tot din pasiune pentru totografie am făcut şi asociaţia Coloreria. Împreuna cu prietenii mei, am reuşit să dăm o faţă frumoasă scărilor din Grădina Mare, grădiniţelor şi şcolilor.” povesteşte Lucian.

În ultimii ani a investit foarte mult timp în dezvoltarea sa profesională pornită de la iubirea pentru oraşul natal, tocmai pentru a putea să îşi transforme hobby-ul în meserie. Obiectivul lui personal nu este să facă cât mai multe fotografii atunci când merge la un eveniment ci să facă fotografii de calitate. Pentru el, calitatea fotografiilor şi mulţumirea celor fotografiaţi primează în faţa avantajelor financiare.

„Dupa mai bine de zece ani în domeniul IT, am început să fac fotografie de nuntă pentru că mi se pare fascinant să creez amintiri nemuritoare, iar ca fotograf de nuntă am şansa de a surprinde momente care să fie privite cu drag şi peste zeci de ani. Exact acelaşi lucru mi-am dorit de la început, cu oraşul Brăila” spune Lucian Crestez.

Lucian a strâns cele mai bune fotografii ale lui într-un singur loc. Aici îşi postează munca şi tot pe site ţine legătura şi cu alţi pasionaţi de fotografie.