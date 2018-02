Un primar şi-a dat spor de condiţii vătămătoare pentru radiaţiile produse de computerele din biroul primăriei

În anul 2016, primarul comunei Zagra Dumitru Buşcoiu şi viceprimarul Ioan Costin, au încasat 800 şi respectiv 700 de lei în plus la salariu, sub formă de spor. Este vorba despre sporul de condiţii vătămătoare, care în cazul edilului şi a viceprimarului a reprezentat 15% din salariul din anul respectiv.

Sporul de condiţii vătămătoare poate fi acordat angajaţiilor din instituţii, inclusiv din primării. Singurii care nu pot beneficia de acest spor sunt primarii şi viceprimarii.

Aşa se face că raportul Curţii de Conturi pentru anul 2016 a scos în evidenţă faptul că sporul pentru condiţii vătămătoare a fost acordat ilegal. Primarul şi viceprimarul s-au trezit că trebuie să dea înapoi, împreună, 21.000 de lei.

Dumitru Buşcoiu a precizat faptul că a dat înapoi aceşti bani şi că nu a fost vorba despre un furt, ci o greşeală, pe care şi-a recunoscut-o şi îndreptat-o.

„Nu am încălcat legea, Consiliul Local mi-a aprobat asta. Eu am considerat că am dreptul că am aceste sporuri. Curtea de Conturi mi-a imputat faptul că nu am avut voie să iau sporul de 15%. (...) Eu nu am făcut contestaţie, am lăsat cum spun ei. Am plătit suma înapoi, cu tot cu penalităţi. N-am furat nimic, am greşit! Cel ce munceşte, întotdeauna greşeşte”, a explicat primarul Dumitru Buşcoiu.

Radiaţiile de la calculatoare ar fi vătămătoare

Potrivit primarului Dumitru Buşcoiu, „condiţiile vătămătoare” ar fi tocmai radiaţiile produse de calculatoare. O firmă specializată ar fi făcut măsurători ale radiaţiilor în toate birourile primăriei şi ar fi ajuns la concluzia că nivelul lor este peste cel normal.

Întrebat dacă munca pe care o face este una periculoasă, edilul a mai spus: „Este o muncă foarte periculoasă, nu periculoasă”.

La întrebarea ce e periculos la munca de primar, Dumitru Buşcoiu a explicat: „Păi calculatorul, radiaţiile. Avem de la un laborator care a măsurat radiaţiile în fiecare birou separat. Am avut contract cu o firmă care a făcut măsurători. Valorile de radiaţii îs mari”.

Vă mai recomandăm: