Tibi Uşeriu conduce ultramaratonul de la Cercul Polar din prima zi de concurs. Românul are un avans de doi kilometri şi jumătate

Sportivul Tibi Uşeriu a început cursa de la Cercul Polar cu dreptul. După prima zi de competiţie, acesta o conduce, fiind în faţa irlandezului de pe locul II cu 2,5 kilometri.

Tibi a parcurs în prima zi de competiţie 82,5 kilometri şi mai are 534 de kilometri. Anul acesta, competiţia împlineşte 10 ani, iar la ediţia aniversară a fost invitat Tibi Uşeriu şi alţi 4 câştigători ai cursei de anii trecuţi.

„Trebuie să ai un gram de nebuneală să poţi să participi la o asemenea competiţie. Numai când te gândeşti la distanţă...mai ales că anul acesta este de 617 kilometri. Fiecare om în viaţa lui trebuie să aibă „Everestul” lui să îl urce. Toţi trebuie să avem un gram de nebunie pentru a ne îndeplini scopurile”, declara Tibi Uşeriu înainte de a porni spre Cercul Polar.

Participă, peste două luni, la Maratonul Everestului

Tibi Uşeriu spune că a câştigat deja 6633 Arctic Ultra de două ori şi nu mai are nimic de demonstrat, însă asta nu înseamnă că nu şi-ar dori să o termine din nou pe primul loc.

Sportivul însă nu îşi permite să forţeze nota în acest an, tocmai pentru a putea să se refacă până la Maratonul Everestului, care este programat pentru luna mai.

„Este un ultramaraton care pleacă de la baza Everestului şi se aleargă în jur de 60 de kilometri, doar că se aleargă la o altitudine de 5.500 de metri. Nu ştiu la ce să mă aştept. O să merg să stau câteva săptămâni la aclimatizare. Eu încă nu ştiu cum reacţionează corpul meu la lipsa de oxigen, pentru mine o să fie o aventură. Nici eu nu ştiu în ce m-am băgat, o să văd în luna mai, când o să fiu acolo.(…) Eu sper să îmi vină înţelepciunea pe traseu (n.r. la 6633 Ultra) şi să nu trag atâta de tare cum am tras anii trecuţi, să îmi fac mai multe răni decât trebuie. O să am în jur de trei săptămâni de refacere până plec acolo, eu cred că o să-mi revin. Anul trecut am avut nevoie de 2-3 săptămâni să îmi revin. Cred că o să mai fiu în stare să merg şi acolo”, a explicat maratonistul, înainte de a pleca spre Cercul Polar.

