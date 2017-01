Cum a transformat un IT-ist un pumn de piese LEGO într-un roboţel care rezolvă cubul Rubik

Un roboţel „munceşte“ pe o masă din Bistriţa. În centru are un cub Rubik, pe care din câteva zeci de mişcări îl rezolvă, având nevoie de doar două minute pe ceas pentru această operaţiune. Deşi pare greu de crezut, acest roboţel a fost la origine o grămadă de piese Lego. Piesele s-au transformat, în doar o zi de muncă, într-un roboţel inteligent care poate rezolva cubul Rubik fără poticniri.

Înainte de a se transforma într-un roboţel dirijat cu ajutorul senzorilor şi al unui algoritm matematic, grămada de piese Lego a compus şi un buldoexcavator inteligent, care, tot cu ajutorul unor senzori, făcea curăţenie pe masa de lucru. În spatele acestui proiect stă Tony Tocaci, un IT-ist de 38 de ani din Bistriţa. Acesta organizează de ani buni expoziţii dedicate fanilor pieselor Lego şi chiar a susţinut un club pentru copiii care vor să afle secretele construcţiilor din aceste piese.

„Are o parte de funcţionalitate care se programează de pe calculator. Are senzori de culoare, infraroşu, ultrasunete, giroscop, sunt 8 sau 9 feluri de senzori. Poţi să programezi astfel încât motoarele să-ţi asculte senzorii. Cei de la Lego au pus la dispoziţie un soft, dar pasionaţii au găsit şi alte variante. Robotul are în jur de 1.000 de piese. Cam o zi întreagă am muncit doi băieţi la acest cub. Modul în care rezolvă cubul este unul spectaculos. Are nevoie de 25-27 de mutări pentru a duce la bun sfârşit sarcina. În spatele programului a fost făcut un algoritm matematic, ăla rezolvă cubul“, explică Tony Tocaci.