A luat amendă după ce a înjurat un partid pe Facebook. Un deputat a sesizat Poliţia

În luna martie a anului în curs, Călin Lucian Farcaş (38 de ani), fost manager al echipei de fotbal Gloria Bistriţa, posta pe pagina sa de Facebook un text în care susţinea, folosind cuvinte injurioase, că PSD ar fi făcut o petrecere de Ziua Femeilor, din bani publici, în Bistriţa. O lună şi jumătate mai târziu, bărbatul a primit acasă un proces verbal prin care era înştiinţat că a fost amendat cu 200 de lei pentru postarea respectivă.

„La data de 17 martie, Poliţia Municipiului Bistriţa a primit o sesizare de la o formaţiune politică, în urma căreia au fost efectuate verificări, au fost audiaţi martori, iar după finalizarea cercetărilor s-au luat măsurile legale care se impun, fiind sancţionată o persoană pentru încălcarea art. 2 din Legea 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială“, precizează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb.

Pentru că Facebook-ul este considerat spaţiu public, poliţiştii au sancţionat postarea în cauză ca orice altă înjurătură spusă pe stradă. Cel amendat arată însă că nu va plăti amenda, urmând să o conteste în instanţă. Dacă în postarea iniţială, din martie, bistriţeanul înjură doar formaţiunea politică, în postările ulterioare, acesta jigneşte nominal mai mulţi lideri ai PSD.

„Nu sunt supărat, nu sunt trist, pentru că sunt atâtea căi legale pentru a ataca acel proces verbal. Nu este vorba despre sumă, suma este una mică, modică, nu asta mă deranjează, mă deranjează faptul că în România zilei de astăzi nu mai poţi să îţi exprimi liber gândirea sau convingerea ta“, a comentat amenda primită Călin Lucian Farcaş.

Sesizarea a fost făcută de deputatul şi vicepreşedintele PSD Bistriţa Năsăud Daniel Suciu, care spune că a apelat la Poliţie, după ce mai mulţi colegi de-ai săi s-au simţit lezaţi de postarea lui Călin Lucian Farcaş. „Eu am depus plângerea, în numele unor colegi de-ai mei, pentru că sunt vicepreşedinte. Au venit cel puţin 10 persoane care au auzit şi au citit şi care au spus: noi am plătit, cum adică ne-am dus noi nevestele pe bani publici? Nu are sens să discutăm de injurii. Noi am făcut o sesizare oficială şi ne-am asumat-o. Ne-am simţit jigniţi în ultimul hal, fără niciun temei“, a explicat deputatul PSD.

