Cum prepari cele mai bune paste cu creveţi şi sos alb

Creveţii pot fi preparaţi în foarte multe feluri, cu usturoiul şi zeama de la lămâie fiind combinaţi aproape permanent. De asemenea, foarte multe reţete indică sosul de roşii ca şi completare, însă pentru persoanele care nu sunt „fani” ai sosului de roşii, aceste reţete nu sunt binevenite.



„Personal, nu consum nimic ce este preparat cu sos de roşii sau ketchup. Pe lângă faptul că nu îmi place la gust, fac şi acid după aceste preparate. Mi-a fost foarte greu să găsesc o reţetă cu fructe de mare, în care să nu se utilizeze sosul de roşii, dar până la urmă am văzut că cele cu creveţi se pretează cel mai bine la sosul alb”, spune Ana Stan, o gospodină din Baia Mare.



Deşi preţul creveţilor este destul de ridicat, uneori, un astfel de preparat poate „salva” o masă care ni se pare incompletă sau mai „sărăcăcioasă”. „Mi s-a întâmplat să am musafiri pe nepregătite şi, cu o porţie de creveţi pe care îi aveam în congelator, am salvat situaţia”, mai spune.

Pentru o porţie de paste cu creveţi şi sos alb avem nevoie de:

300 grame de creveţi

300 grame paste

o lingură de zeamă de lămâie

1 căţel de usturoi

Una-două linguri de unt

Condimente (sare, piper, după gust)

250 - 300 grame de smântână

150 de grame de parmezan.

Câteva fire de pătrunjel.

Pastele se fierb conform instrucţiunilor de pe ambalaj. Separat, într-o tigaie se pun cu o lingură de unt creveţii la călit. Nu se vor ţine mai mult de două minute, pentru a se păstra pufoşi. După ce se scot, se pune usturoiul mărunţit. Apoi se adaugă smântâna, iar la final parmezanul. Se amestecă bine până când se îngroaşă şi se condimenează după gust.

Pont: Pentru a obţine un gust mai fin, se pot folosi pastele de orez. Combinaţia este foarte apreciată şi timpul de fierbere este mult mai scurt.