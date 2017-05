Proiect Erasmus+, la final, la Şcoala „Alexandru cel Bun“ din Bacău. Schimb de experienţă pentru profesori şi elevi din cinci ţări

Proiectul s-a adresat elevilor de 12-13 ani iar activităţile s-au axat pe sport, nutriţie sănătoasă şi igienă. Mobilităţile din Irlanda, Franţa, Germania şi Spania au contribuit, de asemenea, la coeziunea grupului. „Prima mobilitate a avut loc la colegiul Charles de Gaule din Seltz, Franţa. La această primă întâlnire, au luat parte numai cadrele didactice implicate şi care au pus practic bazele următorilor doi ani. S-au realizat activităţi instructiv-educative, activităţi de cunoaştere a profesorilor implicaţi în proiect şi s-au planificat mobilităţile care s-au derulat în următorii doi ani, mobilităţi care au avut loc în toate ţările care au făcut parte din proiect. Profesorii implicaţi în prima mobilitate au cunoscut obiectivele turistice ale zonei şi au vizitat Consiliul European de la Strasbourg. Un reprezentant al Consiliului European a prezentat un curs care pune bazele formării unei mici întreprinderi, un aspect pe care toţi profesorii l-au găsit ca fiind foarte util“, se arată într-un comunicat al Şcolii „Alexandru cel Bun“ din Bacău.

La deplasarea în Irlanda din cel de-al doilea an, elevii au fost solicitaţi să realizeze produse care să fie vizibile într-un spaţiu comun în care trăiesc. Acest fapt, afirmă profesorii implicaţi în proiect, a determinat o creştere a spiritului critic, a motivaţiei şi a responsabilităţii. Fiecare elev din ţările participante şi-au prezentat locurile natale, personalităţile autohtone, dar şi pe cele europene sau universale. „Astfel, pe lângă competenţele sportive şi artistice, s-au dezvoltat spiritul de iniţiativă, conştientizarea apartenenţei la spaţiul european şi exprimarea culturală. A fost totodată un mijloc de dezvoltare a spiritului civic şi a competenţelor sociale. Rezervarea unui spaţiu pentru problemele de mişcare şi identificarea unor tipuri importante de forţe în situaţii reale au contribuit la dezvoltarea competenţelor ştiinţifice şi tehnologice. Utilizarea diverselor instrumente digitale, dacă mai era cazul, le-a oferit o cale eficientă, atractivă şi, în acelaşi timp, solicitantă pentru studiu. Nu s-a ignorat factorul uman, elevii şi profesorii socializând într-o mare familie europeană“, se mai arată în comunicatul profesorilor de la Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun“ din Bacău

În Germania, membrii proiectului au învăţat cum să mănânce sănătos. Elevi şi profesori au pus în practică reţete menite să-i menţină pe toţi sănătoşi şi supli. Elevii au aflat nu numai ce înseamnă să mănânci sănătos, dar au avut prilejul să şi guste din bucătăria proprie a fiecărei echipe din ţările participante, care au avut şi câte o reţetă tradiţională. În această a doua mobilitate, şaizeci de tineri din cinci ţări au lucrat împreună la Neustadt an der Weinstraße şi Seltz în jurul lor concretizându-se proiectul comun în cadrul Erasmus.

Cu un an în urmă, şcoala Alexandru cel Bun, a primit vizita echipelor de profesori din toate ţările participante. S-au trasat liniile următorului an, a deplasărilor din Spania şi din România.

Pe insula Fureteventura, din arhipelagul Canarelor, în octombrie 2016, elevii au realizat un produs care să fie simbolic pentru tema proiectului şi care să-i reprezinte. Elevii din Bacău au realizat un tip nou de săpun pe baza cunoştinţelor de chimie.

Şcoala Gimnazială Alexandru cel Bun a fost recent gazda profesorilor şi elevilor din toate ţările participante.

Programul pentru această săptămână, elaborat de echipa din România, coordonată de doamna profesorul Elena Dumitraşc a fost încărcat. Au contribuit şi profesorii Leibu Angela, Jaba Viorica, Iancu Eugenia şi Mărian Nicoleta. Oaspeţii au mers să viziteze Cetatea Neamţului, Cheile Bicazului şi Lacul Roşu. Săptămâna trecută, miercuri au avut loc ateliere de comunicare.

Joi, la sala Ateneu, de la ora 15, a avut loc închiderea oficială a proiectului, urmată de un concert.

La festivitatea de închidere a proiectului, a „micii întreprinderi”, după cum i-au spus organizatorii, au fost prezenţi şi oficiali ai Consiliului Judeţean şi Consiliului Local Bacău care au luat cuvântul pe scena de la Ateneu, lăudând implicarea elevilor şi cadrelor didactice implicate în proiect.

„De asemenea, a fost prezentat un videoclip care conţinea reclama la săpunul care poartă denumirea de Defri Soap şi care se vinde sub sloganul „Pentru toată lumea, peste tot!” S-a prezentat cum s-a ajuns la crearea acestui produs, au stabilit utilitatea produsului, strategia comercială şi preţul, apoi proiectul a fost oficial închis. Trebuie menţionat faptul că echipa care a format acest proiect a obţinut premiul al treilea la un concurs care a avut loc la Strasbourg, concurs care a reunit nu mai puţin de cincizeci de participanţi, după spusele amfitrioanei de la Ateneu, şi care şi-au expus produsele realizate cadrul întâlnirilor Erasmus+“, se mai arată în comunicat.