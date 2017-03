Un arădean şi-a făcut expoziţie cu sute de obiecte din Evul Mediu

Andrei Moţ are o pasiune mai aparte FOTO arhivă personală

Vorbim despre dispozitive de tortură din epoca medievală, arme de foc (tunuri şi archebuze), arme cavalereşti (peste 100 de săbii, topoare, săgeţi, suliţe, buzdugane, bice de luptă, etc), veşminte cavalereşti şi de domniţă, cămăşi si cagule sau glugi din zale, etc, instrumente muzicale medievale. De asemena, Andrei a cumpărat multe obiecte din recuzita lui Sergiu Nicolaescu, folosite din filmele: Mihai Viteazul, Dacii şi romanii şi Nemuritorii.

Toate obiectele sunt adunate într-o expoziţie tematică, pe care a numit-o sugestiv “Medievalum”. „Primul obiect de la care a plecat această expoziţie de suflet este un cuţit vechi. De atunci am adunat obiect cu obiect, toate având pentru mine, în primul rând, o valoare sentimentală.



Expozitia “Medievalum” include peste 450 de exponate:



- Dispozitive de tortură din epoca medievală: ghilotina, spânzuratoare, jug fix, jug mobil, furca ereticului, gheara pisicii, magarul spaniol, tortura sicriului sau cuşca torturii, spentecătorul de sâni, leaganul sau scaunul lui Iuda, masa torturii, scaunul de interogare (un tron plin cu ţepi), tortura cu apă, pantofii de pedeapsă, fierăstrăul, trasul în ţeapă, trasul pe roată, cadă, tortura gâtului, stropitoarea cu plumb, purificarea sufletului, superea limbii, grătarul, etc;

- Arme medievale de foc: 2 tunuri mari cu roţi, 5 tunuri de asalt şi 10 archebuze;



- Arme cavalereşti (arme albe): peste 100 de săbii de diferite mărimi (de o mână, de o mână şi jumatate şi de două mâini) din diferite zone ale Europei şi din diferite perioade din Evul Mediu, suliţe, bice de luptă, buzdugane, arc şi săgeţi cu varfuri diferite, menite să străpungă şi să ucidă victimele pe loc, topoare, halebarde, lancii, etc;

- Veşminte cavalereşti şi de domniţă;



- Instrumente musicale din Evul Mediu: cimpoaie medievale, schalmei-uri, fluiere, percuţii, hurdy-gurdy, tapan, tulnic, tilinca, dramba, toaca, duduk, etc;



- Dispozitive de protecţie cavalerescă: cămăşi din zale şi glugi sau cagule din zale (confecţionate manual, zala şi zala), plătose, armura, apărători pentru mâini şi picioare, coifuri, scuturi, etc;

Andrei spune că o atracţie a Expoziţiei “Medievalum” o constituie şi colecţia de obiecte (45 de coifuri de protecţie, 2 cămăşi de zale, 6 glugi de zale, 2 spade, 3 apărători pentru mâini, 1 buzdugan) pe care regizorul Sergiu Nicolaescu a comandat-o pentru filmele sale “Dacii şi romanii”, “Mihai Viteazul” şi “Nemuritorii”.



Aceste obiecte le-am restaurat cu ajutorul unor prieteni pasionaţi: Călin Man, Silviu Mihaila şi Adrian Borbiro, meşteri pricepuţi care au şi făcut multe din exponate după schiţe şi fotografii pe care le-am văzut în cărţi de specialitate şi muzee din toată Europa”, afirmă Andrei Moţ.





Expoziţia “Medievalum” este unică în România fiind văzută la multe evenimente cu specific medieval din ţară şi străinătate, dar şi la muzee şi galerii de artă.

Toate obiectele sunt cumpărate din fonduri proprii şi sunt restaurate de către meşteri populari. Tot ce Andrei câştigă din închirierea lor şi din expoziţii sau concertele la care participă, deoarece face parte şi din cunoscuta formaţie medievală Lupus Dacus, investeşte în această pasiune.



„La 18 ani am scos un credit pentru nevoie personale (fără să ştie părinţii) şi am cumpărat mai multe obiecte: şase săbii, o cămasă de zale, o platose şi două topoare medieval. O sabie costă între 100 şi 250 euro, o cămaşă de zale între 150 euro - 250 euro. Până acum am cheltuit peste 150.000 lei (adică peste 30.000 euro). Dacă adaug şi microbusul VW Crafter Maxi cu care îmi car expoziţia, atunci ne apropiem de 50.000 euro. Un cimpoi costă între 1500 - 3000 euro. Ne mândrim cu cea mai mare tobă care există în ţară noastră, mult mai mare decât toba mare clasică pentru orchestrele simfonice. E făcută din două piei mari de vacă. A costat 1500 euro şi ne-a făcut-o special un meşter din Germania”, spune Andrei.





Călin Man este meşterul care îi face săbiile, platoşele, coifurile, săgeţile. Silviu Mihaila face dispozitivele de tortură din fier, el a făcut cele cinci tunuri de asalt şi a recondiţionat obiectele din recuzita lui Sergiu Nicolaescu.

Adrian Borbiro este tâmplar şi face dispozitivele de tortură din lemn. „Am mai cumpărat glugi sau cagule din zale, cămăşi din zale, coifuri medievale şi orientale din Drăgăşani, Craiova şi Rădăuţi. Acolo am parcicipat activ la inaugurarea lucrărilor de reabilitare la Cetatea Deva”, mai adaugă Andrei.

