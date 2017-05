Un antrenor arădean, campion la un concurs desfăşurat în Marea Britanie

Mauro Schifano Portes are 22 de ani FOTO arhivă personală

Sportivul activează ca şi antrenor în cadrul sălii de sport XOX Gym unde antrenează atât fizic cât şi nutriţionist mai mulţi sportivi.

Mauro Schifano Portes are 22 de ani şi la vârsta de 6 nai a venit împreună cu părinţii în Arad. Mama lui este dominicană, iar tatăl italian. Timp de zece ani acesta a jucat fotbal, atât în Arad, la UTA, cât şi în străinătate. Din cauza unui accident a avut probleme la genunchi şi nu a mai putut juca. I s-a recomandat însă să meargă la sală şi aşa a început să îndrăgească fitness-ul şi culturismul.



„Multă muncă, dedicare şi seriozitate spun eu ca ar fi principalele calităţi pe care trebuie sa le aibe un sportiv indiferent de sportul pe care îl practică şi sigur va avea parte de succes bazându-se pe aceste lucruri. Multumesc foarte mult celor care m-au susţinut în aceşti ultimi ani”, a declarat sportivul arădean.



Constantin Bîşcă, patronul XOX Gym, "Mauro a fost de la început un sportiv ce a vrut mereu să se depăşească. L-am încurajat cât am putut, lucru pe care îl facem cu mai mulţi sportivi care arată multă determinare şi care muncesc la sala noastră. Îi încurajăm cu preţuri avantajoase, traininguri alături de sportivi naţionali şi internaţionali. Şi ii motivăm organizând concursul, ce va deveni încet-încet o tradiţie şi anume Cupa XOX Gym, concurs ce va avea loc în acest an la Sala Spoturilor Victoria în 1 octombrie. Încă odată ţin să îl felicit public pe Mauro şi vă invit cu drag la sala XOX Gym."

Mauro a câstigat din 2014 până acum mai multe concursuri:

2014

1 Tiger classic locul 7

2 Tiger classic locul 4

3 Pro Nutrition Grand prix locul 2

4 cupa libertăţii locul 1 + OPEN

2015

Campionatul naţional al României locul 1

2016

Tiger classic festival locul 1 + OPEN

2017

PCA Body Power superseries locul 1 + Open

Mauro Schifano Portes spune că nu îi este greu să îi antreneze pe alţii deoarece pune în aplicare ceea ce a învăţat din propriile experienţe. „La rândul meu am antrenor, pe Viorel Mărăşoiu, unul dintre cei mai buni antrenori internaţionali. Am primit ajutor de la Lucian Malael care m-a sponsorizat, el având un magazin de suplimente numit MuscleBrands, în Arad. Pro Nutrition este sponsorul meu oficial. De asemenea, este Constantin Bişca, patronul sălii XOX Gym care m-a susţinut şi mi-a asigurat toate cele necesare de care are nevoie un culturist”, mai spune sportivul.

