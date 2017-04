Studenta cu zece pe linie care a decis să-şi doneze bursa unui tânăr ce nu îşi permite taxa pe primul an

Alina Hadded este cunoscută în oraş pentru actele sale de caritate şi pentru diferitele acţiuni la care participă. Expert contabil de 11 ani, a renunţat la activitatea propriu-zisă în domeniul economic pentru prima sa dragoste: Comunicarea.

Deşi a mai absolvit două facutăţi, una Magna Cum Laudae, s-a ambiţionat să urmeze cursurile Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport, program de studiu – Comunicare şi relaţii publice.

Alina a finalizat anul întâi, respectiv primul semestru al anului doi, cu media 10. Rezultatele obţinute nu au trecut neobservate de conducerea facultăţii, nici a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. În acest sens, a fost încurajată de Decanul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport, conf. univ. dr. Cristian Măduţa, respectiv prorectorul pentru strategia academică şi programe de studii, conf. univ. dr. Cristian Benţe, să participe la Zilele Academice, dar şi la workshop-uri în domeniul comunicării.

În urma acestor rezultate extraordinare, arădeanca a obţinut bursă de merit, pe care a decis să o doneze unei persoane doritoare să urmeze acelaşi program de studii, în cadrul aceleiaşi facultăţi, acoperindu-i, astfel, primul an universitar. Beneficiarul va putea să-şi achite, ulterior, anii de studiu din propriile burse de merit.

Astfel, cei care consieră că merită să obţină bursa oferită de Alina, îi pot scrie pe Email: bursa.uvvg@gmail.com. Termenul limită pentru trimiterea unui e-mail în care să este 30 aprilie 2017, ora 12. Câştigătorul va fi anunţat în data de 5 mai, pe site-ul NewsAr.ro, urmând a fi premiat în 9 mai 2017, la sediul facultăţii.

Un cadru didactic îi urmează exemplu

Impresionat de gestul studentei, un cadru didactic de la Univestitatea de Vest „Vasile Goldiş” (UVVG), Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport îi urmează exemplul, donând o bursă unui viitor student.

Spre deosebire de studentă, care oferă bursa unui viitor student doar dacă se înscrie la programul de studii „Comunicare şi relaţii publice”, decanul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport, Cristian Măduţa, căci despre el este vorba, oferă o bursă unui viitor student care decide să se înscrie la oricare dintre programele de studiu din cadrul facultăţii pe care o conduce. Bursa constă în achitarea primului an de facultate.

„În vederea asigurării unui învăţământ centrat pe student, pe care noi îl promovăm, universitatea trebuie să creeze condiţiile necesare – baza materială, programe de studii, personal competent- unui învăţământ modern, axat pe relaţionare, pe nevoile şi pe implicarea studenţilor, pe strategii, tehnici şi metode de predare – învăţare – evaluare şi, se pare, am reuşit să facem chiar mai mult. Am fost profund impresionat de iniţiativa studentei noastre şi, nu doar atât, am hotărât să îi urmez gestul, donând o parte din salariul meu pentru a plăti primul an de studiu al unui viitor student. Mi-aş dori ca şi alţi colegi să ne urmeze exemplul şi să susţină excelenţa, sub orice formă”, a declarat conf. univ. dr. Cristian Măduţa.



Cei care consider că merită bursa oferită de Cristian Măduţa, îi pot scrie:pe Email: uvvg@gmail.com, subiect Bursă Măduţa. Termenul limită pentru trimiterea unui e-mail este tot data de 30 aprilie 2017, ora 12.

