Singura firmă care se ocupă de deszăpezirea unui judeţ va fi trasă pe linie moartă. Utilaje inexistente pe drumuri sau fără material antiderapant

Au fost inspectate tronsoane de drum din toate zonele judeţului.

„Suntem foarte nemulţumiţi de ceea ce am constatat în teren. Am cerut colegilor din Consiliul Judeţean să demareze procedurile de reziliere a contractului cu firma care asigură deszăpezirea, pentru că nu se achită corespunzător de ceea ce şi-a asumat”, a declarat preşedintele Iustin Cionca.

La rândul său, vicepreşedintele Sergiu Bîlcea a precizat că rezilierea contractului nu poate fi făcută de îndată, pentru că potrivit contractului multianual cu firma care a câştigat licitaţia nu există o variantă de rezervă care să asigure deszpăpezirea judeţului.

„Contractul nu l-am făcut noi, ci l-am moştenit. Aşa cum spunea şi domnul Cionca, suntem foarte nemulţumiţi de felul cum se realizează deszăpezirea, deci nu se pune problema să mai continuăm cu această firmă. Suntem pe teren din această dimineaţă, utilajele sunt puţine sau chiar inexistente pe anumite tronsoane. Am întâlnit şi utilaje care circulă fără material antiderapant, deci şi acolo unde maşinile circulă, nu fac nimic. Am încercat să iau legătura cu proprietarul firmei, să îi sesizez că utilajele se plimbă fără să facă nimic, dar are telefonul închis. Aşa ceva este nepermis”, a declarat Sergiu Bîlcea.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Iustin Cionca, a accentuat că în această iarnă au fost transmise firmei de deszăpezire mai multe puncte de vedere oficiale, din partea Consiliului Judeţean, prin care i se solicita intrarea în normalitate. „Ultima oară, le-am cerut săptămâna trecută, în urma unei discuţii cu primarul de la Târnova, să îşi înteţească prezenţa pe teren. Nu constatăm că s-ar fi întâmplat, deci acest contract nu are de ce să mai meargă mai departe!” - a declarat preşedintele CJ Arad.

Astăzi, mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean au fost trimişi în judeţ pentru a constata felul în care sunt deszăpezite drumurile. Preşedintele şi vicepreşedintele CJ Arad au mers împreună pe mai multe trasee, iar unii dintre directorii executivi şi şefii de servicii au primit sarcina de a inspecta drumurile judeţene şi felul cum se realizează deszăpezirea.

Amintim că o singură firmă a câştigat deszăpezirea drumurilor judeţene. Ea a primit 7.110.000 lei. Firma a câştigat toate cele cinci zone ale judeţului. Judeţul a fost împărţit în cinci sectoare, respectiv Arad – 264,6 km, Criş – 194,3 km, Ineu – 202,6 km, Sebiş – 194,2 km şi Lipova – 217,1 km, iar pentru toate au fost organizate licitaţii de atribuire a lucrărilor de întreţinere pe perioada iernii. Este vorba despre SC Inteco Holding SRL.

Vă mai recomandăm: Utilaje de deszăpezire din toată ţara vin în ajutorul Dobrogei. Meteorologii prognozează ninsori abundente în continuare

Zeci de utilaje de deszăpezire pe străzile Braşovului. Circulaţi cu prudenţă şi evitaţi zona Dobrogeanu Gherea