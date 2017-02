Jocul Skillz a împlinit un an. El a ajuns la 1.5 milioane de descarcari şi a fost sărbătorit cu un tort

Pe tort a fost chiar sigla lui. Iniţiatorul jocului arădeanul Laurenţiu Popa declară că urmeaza multe nivele şi traduceri noi, şi chiar o versiune pentru iOS.

Laurenţiu Popa este absolvent al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, specializarea informatică, iar în prezent lucreză în Timişoara, având funcţia de programator Android.

Skillz, este jocul pentru telefoanele mobile, care rulează Android.

Dacă cineva scrie "joc de logică" sau "logical game" în playstore, jocul este primul rezultat, ceea ce e un succes enorm, spune tânărul.



Jocul este tradus în mai multe limbi (spaniolă, engleză, indiană, portugheză, germană, italiană, franceză, rusă, turcă şi indoneză şi română.

„La publicarea jocului, Skillz a avut 15 nivele, iar în urma feedback-ului pozitiv am mai creat alte 20 nivele şi acum jocul are 56 de nivele. După ce am văzut succesul acestui joc, am mai creat alte 2 aplicaţii. Una dinre aplicaţii este destinată persoanelor care lucrează în domenii ce necesită programari (frizeri, manichiuriste, instructori auto, etc)”, spune tânărul.





Laurenţiu şi Andreea Popa FOTO: Facebook

În ziua în care jocul a împlinit un an şi Laurenţiu a postat poza cu tortul pe Facebook au început să curgă mesajele de felicitări.

