Protest în fieful lui Dragnea.Alexăndrenii au protestat în faţa Casei de Cultură

La şedinţa de Guvern de ieri, Executivul a dezincriminat, printr-o Ordonanţă de Urgenţa care nu a fost, iniţial, pe ordinea de zi, abuzul în serviciu, infracţiune de care este acuzat şi liderul PSD, Liviu Dragnea, alături de mulţi alţi politicieni. OUG a fost publicată în Monitorul Oficial la ora 01.20. Potrivit textului, o parte a ordonanţei îşi face deja efectele, iar o altă parte se va aplica peste 10 zile.

















"Iniţial am vrut să plecãm la Bucureti, dar am aflat că sunt şi alexãndreni care vor sã iasã şi am ales împreunã cu prietenii săr rămânem aici. Dupã publicarea în Monitorul oficial nu se mai poate face nimic. Decât manifestaţii şi oamenii să îşi manifeste nemulţumirea că altceva nu poţi face. Sper să se ajungă la un rezultat”, a spus unul dintre protestatari.