„Prinţesa X“, controversata operă în formă de falus a lui Brâncuşi, a fost inspirată de o celebră prinţesă frigidă

Prinţesa X, lucrarea pe care prinţesa Marie Bonaparte i-a inspirat-o lui Constantin Brâncuşi, a fost considerată obscenă şi a stârnit un imens scandal în lumea culturală.

„Statuia mea, înţelegeţi domnule, este femeia, sinteza însăşi a femeii, eternul feminin al lui Goethe redus la esenţă. Cinci ani am lucrat şi am simplificat, am făcut materia să spună ceea ce nu se poate rosti. Şi ce este în fond femeia? Un zâmbet între dantele şi fard pe obraji? Nu asta este femeia! Pentru a degaja această entitate, pentru a aduce în domeniul sensibilului acest tip etern de forme efemere, timp de cinci ani am simplificat, am finisat lucrarea. Şi cred că, biruind în cele din urmă, am depăşit materia. De fapt e chiar păcat să strici frumuseţea unei materii sfredelind mici găuri pentru ochi, (sculptând) părul, urechile. Şi materia mea e atât de frumoasă prin liniile acestea sinuoase, strălucind ca aurul curat şi care rezumă într-un singur arhetip toate efigiile feminine de pe pământ“, spunea Brâncuşi despre lucrarea controversată ” Prinţesa X”.

Povestea celebrei opere a început în 1909. Brâncuşi a cioplit în acel an, în marmură, un portret de femeie numit ”Femeie privindu-se în oglindă”, un portret a cărui imagine se mai păstrează doar în fotografii. Pornind de la această operă, Brâncuşi a simplificat vreme de cinci ani, bustul unei femei. Rezultatul operei simplificate a fost trimis în 1916 la expoziţia “L’Art moderne en France”, organizată de André Salmon. Brâncuşi a aflat cu dezamăgire că opera sa nu va fi expusă, deoarece sugera un falus.









În 1919, Brâncuşi a trimis o altă versiune a lucrării, de data această sculptată în bronz, la cel de-al XXXI-lea Salon organizat de “Société des Artistes Indépendants” din Paris între 28 ianuarie şi 29 februarie 1920. Lucrarea a stârnit aici un imens scandal. A fost considerată o lucrare pornografică şi Brâncuşi a fost obligat să o retragă. Se spune că, în faţa ”Prinţesei X” , celebrul Matisse ar fi exclamat, uimit: ”Voilà le phallus!” (”Iată falusul”).

Cine a fost prinţesa Marie Bonaparte

În realitate, în spatele operei pe care mulţi au văzut-o drept un falus se ascunde relaţia pe care sculptorul a avut-o cu prinţesa Marie Bonaparte. Prinţesa a fost fiica prinţului Roland Bonaparte şi a Mariei Félix Blanc, iar bunicul patern a fost Pierre Napoleon Bonaparte, nepotul lui Napoleon I. Mama ei a murit la patru săptămâni de la naştere, iar Mimi a avut un destin de orfelină.

La doar 16 ani a făcut o pasiune pentru secretarul tatălui ei, care se va dovedi un şantajist. Prinţesa va rămâne marcată profund în urma acestei aventuri. Toată viaţa, Marie a avut nevoie de asigurări cu privire la fizicul ei şi la puterea de seducţie. Şi-a făcut o serie de operaţii estetice şi s-a aruncat în legături amoroase efemere. Cel mai celebru amant al prinţesei a fost Aristide Briand.





Inspirat de frigiditatea prinţesei

Despre Marie Bonaparte s-a spus că ar fi fost frigidă. De altfel, datele biografilor arată că Marie a încercat să îşi vindece frigiditatea făcând două operaţii ginecologice la Viena care au constat în apropierea clitorisului de meatul urinal, în scopul de a favoriza plăcerea.

Doamna cu origini celebre a ajuns în atelierul lui Brâncuşi fascinată de opera acestuia şi a sfârşit îndrăgostită de artist. Complexele prinţesei şi obsesia pentru sex i-au inspirat lui Brâncuşi ”Prinţesa X”, opera controversată care nu a fost bine primită la primele expoziţii.

S-a spus despre opera lui Brâncuşi intitulată ” Prinţesa X” că simbolizează, de fapt, obsesia modelului pentru penis şi căutarea ei pe tot parcursul vieţii pentru a atinge orgasmul vaginal.