DNA a descins la Consiliul Judeţean Teleorman. Procurorii au ridicat documente care nu au legătură cu Belina

DNA a descins, astăzi, la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, unde, în baza unei ordonanţe emise de procuror, au efectuat o serie de ridicări de documente.Preşedintele CJ Teleorman, Dănuţ Cristescu, a confimat percheziţiile şi a precizat că nu ar fi vorba de dosarul Belina, dosar aflat în cercetare la DNA care vizează Consiliul Judeţean Teleorman şi pe fostul preşedinte Adrian Gâdea, actualmente secretar de stat în Ministerul Dezvoltării.“Au venit dimineaţă cu o ordonanţă semnată de procuror. Caută nişte documente. Nu pot să spun ce documente, că nu ştiu. Din ce am văzut eu, nu are nicio legătură cu dosarul Belina”, a declarat Dănuţ Cristescu.Coincidenţă sau nu, tot astăzi, fostul preşedinte al CJ Teleorman, Adrian Gâdea s-a prezentat la sediul DNA, precizând la intrare că nu ştie exact motivul pentru care a fost chemat la audieri.”Doamne, ajută! Nu am niciun motiv să mă tem!”, a spus Gâdea, la sosirea la sediul DNA.DNA a dispus, în iulie, începerea urmării penale faţă de Adrian Gâdea, la data faptei preşedinte al CJ Teleorman, faţă de Nela Dorica Iordan, la data faptei inspector la Serviciul Financiar Contabilitate, pentru abuz în serviciu în formă continuată şi faţă de Mircea Dumitrescu, la data faptei administrator public al judeţului Teleorman, pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.Potrivit DNA, Gâdea Adrian Ionuţ, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu a îndeplinit acte prevăzute în dispoziţiile legislaţiei primare, fapt ce a dus la încheierea cu o societate comercială şi o altă persoană a trei contracte de închiriere având ca obiect părţi din insula Belina şi braţul Pavel al fluviului Dunărea, în suprafaţă totală de 80 hectare.„Concret, aceste contracte au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani (la preţuri de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/lună şi 3.988 lei/lună, toate fără TVA), fără organizarea unei licitaţii şi fără iniţierea şi parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de consiliu judeţean. (...) Scopul acestora era darea suprafeţelor respective în folosinţa temporară a locatarului pentru creşterea peştelui în regim natural, fără furajare, pentru pescuit sportiv şi agrement, interzicându-se desfăşurarea oricăror altor activităţi”, se arată în comunicatul DNA.