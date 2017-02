CONCURS:”Poezie pentru mama”

Primaria Municipiului Alexandria si Consiliul Local al Municipiului Alexandria organizeaza in data de 3 martie 2017, etapa finala a concursului „Poezie pentru mama”. ”Termenul limita de inscriere este 24 februarie 2017. Lucrarile se depun la Primarie, et. II, camera 50.Sunt acceptate poezii cu tema „Mama mea”. Lucrarile trebuie sa fie originale. Cele care vor fi constatate ca au fost copiate vor fi excluse din concurs. Poeziile pot fi scrise cu rima sau în vers liber şi vor fi prezentate in format olograf”, informează organizatorii.Concursul se va desfasura pe doua categorii: clasele I-IV si clasele V-VIII. În competiţie pot participa doar elevii care sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ din municipiul Alexandria.Toţi participanţii vor primi diplome si premii de participare. Se acordă premii pentru locurile I, II, III la fiecare categorie. Potrivit organizatorilor, criteriile de jurizare sunt creativitatea, originalitatea şi corectitudinea în exprimare.