Ana Cumpănaş, „femeia în roşu“ care l-a denunţat pe marele gangster american John Dillinger

Românca Ana Cumpănaş, care avea să devină faimoasă peste Ocean, s-a născut la Comloşu Mare, un sat din Banat, în 1891. În 1909 s-a căsătorit cu Michael Chiolak şi împreună cu soţul, la 23 de ani, a plecat peste Ocean.

După sosirea în America s-a stabilit în statul Indiana, la East Chicago. Din căsătoria cu Michael, Ana a avut un fiu, Steve Chiolak, născut în 1911. Căsătoria s-a terminat prin divorţ şi, pentru a-şi câştiga existenţa, Ana Cumpănaş s-a îndreptat către cea mai veche meserie din lume. A practicat prostituţia vreme de câţiva ani, până când s-a decis să intre în afaceri şi să devină patroană de bordel.

Patroană de bordeluri

Şi-a deschis primul bordel la East Chicago, iar în 1923 a mai deschis unul la Gary. S-a recăsătorit cu un avocat român, Alexandru Suciu, ambii soţi folosind numele Sage ca nume de familie. Biografii celebrei românce au descoperit că, în 1923, Ana Sage a revenit pentru scurt timp în România. După ce şi-a vizitat mama rămasă în Banat, Sage s-a întors în SUA la bordul vasului RMS Majestic. Şi-a părăsit şi cel de-al doilea soţ, dar a prosperat în afaceri.

În 1933 deschidea al treilea bordel la Chicago. Un an mai târziu era ameninţată cu deportarea, autorităţile americane catalogând-o drept „o cetăţeană străină cu un caracter moral scăzut”. În 1934, a ajuns în anturajul celebrului gangster John Dillinger care era la acea dată inamicul public nr 1 şi cel mai căutat tâlhar din America

Cum l-a denunţat pe John Dillinger la FBI

Românca a contactat FBI în iulie 1934. Le-a cerut agenţilor ca în schimbul denunţului împotriva lui Dillinger să i se dea 10.000 de dolari şi să i se închidă dosarul de proxenetism. Pe 22 iulie, la ora 8.30, aşa cum convenise cu FBI-ul, Ana Cumpănaş a mers cu John Dillinger şi iubita acestuia, Polly Hamilton, la cinematograful Biograph. Era îmbrăcată în roşu, aşa cum convenise cu agenţii FBI.



Când au ieşit din cinematograf, la semnul ei către John Dilinger, banditul a fost pus la pământ de focurile armelor agenţilor FBI. În noaptea când a murit Dillinger, un necunoscut a scris cu cretă pe asfaltul trotuarului de lângă cinematograf următorul epitaf:

”Stranger, stop and wish me well,

Just a prayer for my soul in Hell.

I was a good fellow, most people said,

Betrayed by a woman all dressed in red”.