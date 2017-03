Supremia Alba Iulia, cel mai mare producător de condimente din România, preluat compania franceză Solina

Cu sediul în Alba Iulia, România, Supremia este lider pe piaţa de ingrediente alimentare şi condimente din România fiind activă în Europa de Est şi Vest, precum şi Scandinavia. Din anul 2000, când a fost înfiinţară, compania a ajuns la mai mult de 300 de angajaţi şi vânzări de 52,10 milioane de euro în 2016. În urma achiziţiei, echipa de management va rămâne în cadrul companiei.

Reprezentanţii Solina Group susţin că achiziţia reprezintă încă un pas în strategia sa de expansiune în industria alimentară Europeană. ”Supremia este o companie mare, care a avut o creştere puternică în ultimii 10 ani. Este condusă de o echipă de manageri cu orientare anteprenorială şi care a construit un impresionant portofoliu de soluţii funcţionale şi mixuri personalizate, având o fabrică modernă în Alba Iulia. Compania a dezvoltat de asemenea un lanţ strategic de aprovizionare şi procesare a condimentelor. Suntem foarte pozitivi cu privire la echipa Supremia şi suntem dornici să incepem să lucrăm împreună ca membrii noi ai familiei Solina.

Acest acord este un pas major pentru noi în special în Europa de Est şi Supremia va deveni centrul nostru regional. Suntem angajaţi într-o expansiune în Europa prin intermediul unei strategii de creştere în toate pieţele majore şi această achiziţie se potriveşte perfect reţelei de centre de servicii de pe continent. Suntem hotărâţi să rămânem o companie extrem de inovatoare oferind servicii profesionale clienţilor precum şi o companie foarte agilă. Această achiziţie va înseamna eficientizarea procesului de achiziţii, de asemenea oferind oportunităţi unice de creştere a business-ului pentru furnizorii noştri preferaţi”, spune Laurent Weber, CEO Solina Group, companie cu sediul în Franţa.





Levente Bara a construit o companie de la zero la vânzări depeste 50 de milioane de euro

”Supremia este astăzi un jucător important pe piaţa de ingrediente alimentare din Europa şi a avut o creştere foarte rapidă în ultimii 15 ani, bazată pe un sistem de management eficient şi eficace şi o echipă de management puternic motivată şi aderentă valorilor companiei. Am realizat de curând că menţinerea unei astfel de direcţii de creştere ca acţionar unic, este din ce în ce mai dificilă şi am decis acum un an găsirea partenerului potrivit pentru Supremia. Solina este cel mai bun partener pentru noi şi pentru viitorul organizaţiei noastre având un potenţial de dezvoltare interesant iar grupul nou format va deveni mai puternic şi un partener mai atractiv pentru clienţii noştri”, afirmă Levente Hugo Bara, proprietarul Supremia Grup. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.