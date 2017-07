Situaţie disperată în comuna din Alba invadată de şerpi. Primar: „Nu vreau să devin ucigaş de şerpi, vreau să găsim o soluţie, o substanţă care să îi gonească“

Deşi au anunţat public intenţia de a contracta o firmă specializată în combaterea reptilelor, până în acest moment, primăria nu a primit nicio ofertă serioasă. „Situaţia este destul de neplăcută. Apar în curţile oamenilor şi chiar şi pe stradă. Sunt mai mulţi şi mai variaţi”, spune primarul Marin Petruse.

Ca în fiecare vară, satele din comună, în special Pianu de Sus şi Strungari, se confruntă cu o creştere a numărului de reptile, în special a şerpilor. Anul acesta, totuşi situaţia pare scăpată de sub control. Primarul comunei spune că anul acesta au apărut mai multe specii şi nu ştie dacă sunt sau nu veninoşi. „Sunt trei tipuri pe care i-au observat. Sunt unii verzi de pădure, unii galbeni mai mari şi cei negri, care mai apăreau şi în alţi ani. Am mai avut şerpi în comună, dar aşa de mulţi şi de variaţi ca şi în acest an nu s-a mai întâmplat niciodată”, spune primarul.

Până în prezent, nu au fost cazuri de oameni muşcaţi de aceste reptile, potrivit lui Marian Petruse, însă simpla lor prezenţă creează disconfort. Apar în grădinile oamenilor, în curţi şi pe străzi. Deşi primăria a anunţat intenţia de a contracta o firmă care să rezolve această problemă, se pare că piaţa din România duce lipsă de astfel de servicii.

Nu a venit nimeni. M-au sunat unii din Ploieşti, să ne întâlnim. Eu le-am spus că nu avem ce să ne vedem, să vină la primărie şi să rezolve problema. Nu vreau să cumpăr eu substanţe şi, în cazul în care nu funcţionează, să mi se spună că nu le-am folosit corespunzător. Căutăm o firmă care să aibă şi personal pentru a rezolva problema. Eu nu vreau să devin ucigaş de şerpi, vreau să găsim o soluţie, o sustanţă care să îi gonească", mai spune primarul. Acesta consideră că una din cauzele care ar fi determinat înmulţirea apariţiilor de şerpi ar fi păşunile lăsate necurăţate de ciobani.