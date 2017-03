Satul necunoscut transformat în atracţie turistică: are stânci uriaşe, chei şi peşteri

E un sat liniştit, de la poalele Munţilor Apuseni, cu localnici primitori şi bucătărese vestite în toată Ţara Moţilor, mai ales pentru gustoasele plăcinte.



Imediat ce treci pe sub poarta din lemn a Apusenilor, drumul spre Zlatna are o bifurcaţie la dreapta. Chiar dacă se află la doar 12 kilometri de Alba Iulia, satul Ampoiţa pare rupt de lume, într-un fel pe care cei care vor să evadeze din marile oraşe îl caută tot mai des. Aer curat, atracţii turistice, mâncare tradiţională, „ca la mama acasă”, în câteva minute îţi dai seama că Ampoiţa are ceva special. Imediat ce ajungi în localitate, poţi vedea una dintre principalele atracţii turistice: Calcarele Ampoiţei. Cunoscute şi sub denumirile de Pietrele Gomnuşei, Pietrele de la Ampoita, Pietrele lui Bocioacă, Stogurile Popii, rezervaţia este formată din trei blocuri calcaroase cu înălţime cuprinsă între 10-50 m, şi este situată pe Valea Ampoitei la 800 m de la intrarea în sat, dinspre DN 74, Alba Iulia-Zlatna. Aceste sunt, periodic, loc de întâlnire pentru alpinişti amatori şi profesionişti. În prezent există peste 70 trasee de escalada echipate la nivel internaţional.

Satul este flancat, de o parte şi de alta a râului ce-i poartă numele, de două formaţiuni stâncoase spectaculoase: Calcarele Ampoiţei, aproape de intrarea în sat, şi Piatra Boului. Uşor de escaladat pentru cei care nu au rău de înălţime, Piatra Boului are în vârf un mic platou, iar priveliştea de acolo îţi taie răsuflarea. Egală în frumuseţe este şi Piatra Varului, înconjurată de o pădure marcată ca rezervaţie naturală. De la Ampoiţa, drumul continuă spre Lunca Ampoiţei, Lunca Meteşului, apoi se transformă în drum forestier şi se pierde în munte.





Activitate de escaladă la Calcarele de la Ampoiţa

Pe acest traseu, la câţiva kilometri de sat, după o mică excursie printr-o superbă pădure, se ajunge la Cheile Ampoiţei, un loc sălbatic în mijlocul naturii. Conservând elemente ale mediului natural, Cheile Ampoiţei reprezintă, prin aspectul lor carstic, un permanent spaţiu de cercetare pentru speologi, dar, şi un obiectiv turistic foarte apreciat de către vizitatori. Lungimea Cheilor este de 1.300 de metri, despărţite în trei sectoare, pereţii fiind înalţi de până la 100 metri. Imaginea Cheilor Ampoitei este caracterizată de feţele verticale cu prize căzute şi aderenţă scăzută. Rocă predominantă este calcarul.

Peştera Liliecilor înainte de a fi închisă cu grilaj

La Ampoiţa se află un mic muzeu etnografic, în incintă căruia pot fi admirate unelte agricole tradiţionale, tablouri, componente de mobilier, realizate în lemn, ştergare, vase din lut şi elemente de port popular. Muzeul aduce un plus de farmec regiunii, constituind, totodată, un ajutor de seamă la conservarea tradiţiei locale. De la chei, mai sunt câteva sute de metri până la Peştera Liliecilor. Aici se află o colonie de sute de liclieci. Pentru a-i proteja s-a decis ca peştera să fie închisă cu un grişaj de fier ceea ce face să nu poată fi vizitată decât în condiţii speciale. Amatorii de speologie pot găsi, însă, în Lunca Meteşului intrarea într-o peşteră recent descoperită, Peştera Frumoasă.

Cheile Ampoiţei