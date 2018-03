Sătenii din Apuseni care-şi promovează singuri minunile naturale. Cum au cumpărat biciclete din fonduri UE pentru turiştii veniţi din Statele Unite

Membrii asociaţiei şi-a propus să facă din Cheile Râmeţului un obiectiv turistic cunoscut la nivel internaţional. Chiar dacă asociaţia funcţionează doar de doi ani, demersul acestora a început să dea roade. Sute de turişti vin în fiecare an să vadă una dintre cele mai importante atracţii din Munţii Trascău.

Anul trecut au ajuns aici chiar şi locuitori din SUA şi Turcia. Localnicii din asociaţie au obţinut şi bani europeni şi au cumpărat 10 biciclete pe care le folosesc în drumeţii sau le închiriază turiştilor. De asemenea, îi îndrumă pe vizitatori spre pensiunile din zonă unde sunt preţuri accesibile şi condiţii dintre cele mai bune.

”Asociaţia Vatra din Geoagiu de Sus a luat fiinţă în luna august a anului 2016 şi are ca scop promovarea şi dezvoltarea localităţii Geoagiu de Sus prin punerea în valoare a culturii, tradiţiilor locale, a turismului rural, ecologic, precum şi a activităţilor sportive care se pot desfăşura în zonă. Am început prin a participa la târguri de turism, expoziţii şi conferinţe tematice, şi pentru că aveam nevoie de o identitate, am înfiinţat această asociaţie. Asociaţia s-a conturat în urma activităţilor cu caracter cultural iniţiate de Mariana Mereu, care acum este sufletul ansamblului Vatra şi posesoarea unei impresionante expoziţii etnografice. Pentru că viitorul oricărei comunităţi sunt copii, actiuniile asociaţiei se îndreaptă şi către ei. Astfel pe final de an 2016 am reuşit să accesăm o finanţare europeană pentru un proiect de achiziţie a 10 biciclete pentru copiii din zonă şi a unei platforme de transport a acestora. Credem cu tărie în potenţialul turistic al zonei, în oamenii săi talentaţi în diverse domenii, şi de aceea dorim că Geoagiu de Sus să fie cât mai vizibil pe hartă turistică şi culturală a judeţului”, astfel rezumă reprezentanţii asociaţiei activităţile pe care le derulează.

Unul dintre cele mai improtante evenimente al asociaţiei este ”Ziua cânepii”, organizat în fiecare an în luna august. ”Mariana Mereu, sprijinită de Asociaţia Vatra, a dorit şi a reuşit să reînvie tradiţia cultivării cânepii în localitate. Astfel în fiecare primăvară, după obţinerea autorizaţiilor necesare, Mariana Mereu seamănă cânepă ajutată de câteva femei care mai cunosc tradiţia. Urmează apoi culesul, dusul cânepii la topit în apa din iaz şi un prim proces de transformare a plantei în fibră textilă se încheie cu spălatul cânepii. Acest ultim proces se vrea a fi o sărbătoare pentru sat. Am vrut să fie o zi dedicată acestei plante şi tuturor celor prezenţi, veniţi pentru a vedea pentru prima data sau pentru a-şi aduce aminte de un vechi obicei al locurilor: spălatul şi prelucratul cânepii”, mai afirmă reprezentanţii asociaţiei ”Vatra”. (Sursa foto: http://vatra.geoagiudesus.ro)





Pe vremuri, în localitatea Geoagiu de Sus, nu era gospodărie unde să nu se cultive cânepă. Cu anii însă, tradiţia a fost dată uitării. Câteva femei din sat, care cunosc meşteşugul, încearcă, astfel, să îl reînvie. Satul din comuna Stremţ are circa 700 de locuitori şi a fost atestat pentru prima dată în anul 1264.