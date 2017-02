„Revelaţia“ lui Gregorian Bivolaru la Alba Iulia: „Sunt într-o situaţie asemănătoare cu Isus, condamnat pe nedrept“

Curtea de Apel Alba Iulia a judecat miercuri, 22 februarie, apelul formulat de Gregorian Bivolaru la decizia pe fond a Tribunalului Sibiu prin care i-a fost respinsă solicitarea de rejudecare a procesului în urma căruia a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de minori.



Liderul MISA a spus că dosarul a fost unul politic şi s-a comparat cu Isus, care ”a fost condamnat şi crucificat pe nedrept”.

La proces au fost prezente şi trei ”victime” din dosarul iniţial, toate solicitând rejudecarea procesului. Instanţa de judecată a stabilit ca termen de pronunţare în dosar data de 8 martie 2017. La Curtea de Apel Alba Iulia au fost, de asemenea, zeci de susţinători ai liderului MISA.

”Mă aflu într-o situaţie tragică, în cazul meu justiţia a fost izvor de nedreptate. Am fost condamnat la 6 ani de închisoare de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie deşi anterior două instanţe au constatat nevinovăţia meaA fost un prces deschis la comandă politică. La vremea respectivă a fost considerată cea mai mare acţiune a Poliţiei Române, aşa zisa acţiune Cris. Sunt într-o situaţie asemănătoare cu cea a lui Isus, care a fost condamnat şi crucificat pe nedrept. Instanţa supremă din Suedia a audiat părţile vătămate, martorii şi a ajuns la concluzia că dosarul a fost făcut la comandă politică”, a spus Bivolaru în instanţă.





Acesta l-a acuzat pe judecătorul Ionuţ Matei de la ÎCCJ, care i-ar fi respins unele drepturi. ”Din păcate judecătorul Ionuţ Matei mi-a respins dreptul de a avea comisie rogatorie şi pentru a-mi exprima punctul de vedere, ceea ce a fost ilegal. Nu sunt vinovat pentru această situaţie. Persoana vătămată a fost şantajată şi bătută pentru a da o declaraţie împotriva mea. S-a spus că am fost profesorul ei de yoga, dar nu este adevărat. Sper că se va lua o hotărâre dreaptă şi voi avea posibilitatea să dovedesc aceste nedreptăţi. Deja în 28 februarie se va judeca la CEDO un proces pe această temă. Am beneficiat de o justiţie inumană”, a afirmat ”guru” Bivolaru.

Una dintre fostele ”victime” din dosarul în care a fost condamnat liderul MISA, minoră la vremea respectivă, a spus că este, de fapt, o victimă a procurorilor. ”Nu sunt victima lui Gregorian Bivolaru ci a procurorilor, a jandarmilor şi a poliţiştilor. Am fost batjocorită ani întregi la rând după ce am fost expusă prin intermediul imaginilor filmate la descinderi de către procurori şi apoi prezentate opinie publice. Inclusiv recent una dintre televiziuni a dat o imagine cu mine în cadrul unei emisiuni în care se vorbea despre prostituţie. De 13 ani, de la descinderile din 2004, trăiesc un coşmar. Vă rog foarte mult să îmi permiteţi să mă reabilitez prin redeschiderea dosarului. Am fost batjocorită ani întregi şi prezentată în presă drept prostituată. Este o situaţie aberantă. Procurorii mi-au distrus viaţa”, a spus Mădălina Dumitru.

Avocată Mădălinei Dumitru, cu care se Bivolaru este acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale când era minoră, a declarat în faţă instanţei că ”presupusa victima” solicită acelaşi lucru că şi avocaţii petentului, respectiv redeschiderea procesului penal. Şi avocata Mirunei Farcasi a cerut să fie admis apelul, desfiinţată sentinţă atacată şi să se redeschidă procesul penal. Ca şi la termenul anterior, avocaţii lui Bivolaru au susţinut că a fost ignorat complet statutul de azilant politic al acestuia, spunând că el s-a aflat în imposibilitatea juridică de a se prezenţa la propriul proces şi, de asemenea, că integritatea fizică i-ar fi fost pusă în pericol dacă ar fi venit în ţara.



Avocaţii liderului MISA au solicitat, la rândul lor, redeschiderea procesului şi rejudecarea acestuia.

”Decizia instanţei de fond (Tribunalul Sibiu - n.r.) este nelegală raportat la Convenţia Drepturilor Omului. Cerem Curţii de Apel să dea şansa inculpatului de a fi audiat pe parcursul procesului. Persoana condamnată s-a aflat în imposibilitate juridică de a se prezenta la proces întrucât Instanţa Supremă din Suedia a respins cererea de extrădare pe motiv că Gregorian Bivolaru, odată întors în România, s-ar fi aflat în pericol şi ar fi putut fi persecutat de instituţiile din ţară din cauza convingerilor sale filozofice. El nu a renunţat în mod voluntar la a se prezenta în faţa instanţelor române”, a explicat în apărarea lui Gregorian Bivolaru unul dintre avocaţii săi.