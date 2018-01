Primul primar din Alba rămas fără funcţie pentru incompatibilitate. Prefectul a emis ordinul de demitere

Primarul liberal al comunei Şibot, Ilie Tomuş, a rămas fără funcţie. Prefectul de Alba, Dănuţ Hălălai, a emis, joi, 18 ianuarie, ordinul de constatare a încetării mandatului acestuia după ce Tomuş a pierdut definitiv procesul cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI). În comună vor fi organizate alegeri, iar până atunci conducerea primăriei va fi exercitată de viceprimar.

Raportul ANI a fost emis în urmă cu doi ani, în decembrie 2015. “Primarul Ilie Tomuş s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2012 – 14 iulie 2014 întrucât a deţinut simultan funcţia de primar al comunei Şibot şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul «Tomuş Ilie Persoană Fizică Autorizată», încălcând dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea 161/2003”, se susţine în raportul ANI.





Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins în 17 noiembrie 2017 contestaţia acestuia la o decizie anterioară a Curţii de Apel Alba Iulia, care a a constatat starea de incompatibilitate a edilului. Primarul a contestat raportul în justiţie şi a pierdut prima parte a procesului la Curtea de Apel Alba Iulia, în decembrie 2016. Ilie Tomuş a susţinut în instanţă că nu a obţinut venituri ca urmare a calităţii de persoană fizică autorizată. ”Arată ca nu a exercitat în toată această perioadă activităţi comerciale în calitate de titular al persoanei fizice autorizate «Tomuş Ilie Persoană Fizică Autorizată», aşa cum de altfel se reţine în raportul de evaluare. A figurat înregistrat sub această formă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Al apână la data de 14.07.2014 , când a solicitat şi s-a dispus radierea din registrul comerţului. (…) Într-adevăr există menţiuni la dosar în sensul că această activitate economică a încetat la data de 14.07.2014, însă se constată că reclamantul a încălcat regimul incompatibilităţilor, aşa cum în mod corect au reţinut şi inspectorii pârâtei, deţinând în mod simultan funcţia de primar cât şi funcţia persoana fizica autorizata, contrar prescripţiilor legiuitorului din art. 87 alin.1 lit.g din Legea nr.161/2003. De asemenea, din actele dosarului reiese faptul că reclamantul a realizat in perioada 2012-2013 venituri din activităţi comerciale, respectiv creşterea bovinelor in suma de 3341 lei.”, se afirmă în motivarea deciziei de la instanţa de judecată.





Edilul de la Şibot a mers mai departe şi a contestat hotărârea Curţii de Apel la Instanţa Supremă, unde a pierdut definitiv procesul. ”Respinge recursul declarat de Tomuş Ilie împotriva sentinţei nr. 308/2016 din 28 decembrie 2016 a Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 noiembrie 2017”, se reţine în dispozitivul deciziei de la ÎCCJ. Ilie Tomuş a mers chiar mai departe şi a depus, tot la ÎCCJ, o contestaţie în anulare a hotărârii rămase definitive, care urmează a fi analizată de magistraţi.





Ilie Tomuş are şi o condamnare penală la activ. În 2014 a fost condamnat la 1 an de închisoare cu amânarea executării pedepsei, pentru activităţi comerciale incompatibile cu funcţia de primar. Faptul că a încheiat un acord de vinovăţie cu procurorii şi a obţinut amânarea executării, i-a permis acestuia să îşi păstreze funcţia de primar şi să candideze din nou în 2016.