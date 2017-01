Primarul din Ciugud, reacţie după excluderea din PSD: ”Nu am în sânge trădarea şi nu vreau să fiu scos pe uşa din spate”

Damian susţine că rămâne fidel valorilor social-democrate şi ca va crede în continuare ”într-un PSD democratic şi european”.

”Vineri seara am aflat cu deosebit regret că am fost exclus din Partidul Social Democrat în urma unei aşa-zise «analize aprofundate a modului cum s-a desfăşurat campania electorală pentru alegerile parlamentare cât şi a rezultatelor obţinute de organizaţia judeţeană». Acesta a fost motivul comunicat public de preşedintele interimar al PSD Alba, Ioan Dîrzu, şi de conducerea PSD Alba.

Mi s-a imputat rezultatul de la alegerile parlamentare, deşi în Alba PSD a obţinut un «rezultat istoric» propunând alegătorilor o echipă de buni profesionişti în care m-am regăsit şi eu. Am muncit mult alături de colegii mei, am bătut judeţul în lung şi în lat pentru a prezenta programul electoral al PSD şi echipa în care am crezut. Am crezut în oameni precum Daniel Breaz, Cornel Suciu sau Ioan Dîrzu şi am crezut că PSD este o cea mai bună soluţie pentru judeţul Alba şi pentru România. Am luptat corect şi cu toată priceperea în campania electorală gândindu-mă şi la satul românesc care se regăseşte cu măsuri concrete în programul de guvernarea al PSD”, afirmă primarul din comuna Ciugud.

Gheorghe Damian se referă în mesaj la faptul că PSD a obţinut un scor istoric în Alba şi de aici trebuia continuată construcţia partidului. PSD este condus interimar în Alba de deputatul Ioan Dîrzu, care şi-a dat demisia după alegerile locale, dar a fost impus din nou la conducere în lipsa altui candidat.

”În final, am câştigat alegerile în 9 din cele 11 oraşe şi municipii, printre care şi Alba Iulia (oraş condus de peste 20 de ani de liberalul Mircea Hava). Am fost, cum spunea chiar colegul meu Ioan Dîrzu, preşedintele interimar al PSD Alba, «umăr la umăr» cu cea mai puternică organizaţie a PNL şi în final am obţinut «un scor istoric». De aici trebuia să continuăm construcţia PSD prin atragerea unor noi oameni de valoare, prin întărirea echipei şi prin creşterea credibilităţii PSD într-un judeţ în care am demonstrat că putem învinge chiar şi pe cei mai puternici liberali din ţară. De aici Dîrzu, Damian, Breaz şi ceilalţi colegi implicaţi în conducerea PSD Alba trebuiau să strângă rândurile, să îşi asume fiecare ce a făcut şi să aibă curajul de a continua cu adevărat lupta pentru a câştiga Alba. Locuitorii din Alba ne-au dat în 2016 mai mult decât un vot – ne-au dat încrederea lor şi de aici depinde de noi să creştem această încredere şi să demonstrăm că o merităm”, susţine Damian, care conduce administraţia locală din Ciugud de aproape 17 ani.

Gheorghe Damian mai afirmă că este un om de echipă, legat sufleteşete de PSD şi că va ataca decizia de excludere din partid. ”Din anul 2000 sunt trup şi suflet alături de PSD, am crezut şi cred în acest partid şi am rămas alături de el chiar şi în momente grele în care alţii îmi promiteau tot felul de favoruri pentru a trăda. Nu am trădat pentru că nu am în sânge trădarea, ci sunt un om sincer, crescut la ţară, care ştiu ce înseamnă cuvântul dat şi onoarea. Am onoare şi sunt un om de echipă, un om care am militat mereu pentru valorile social-democrate.

Sunt un om legat sufleteşte de PSD şi nu doresc să fiu scos pe uşa din spate din acest partid alături de care am avut rezultate foarte bune în ultimii 17 ani. Vă anunţ pe această cale că voi ataca, conform statului, decizia de excludere a mea din partid şi doresc să fac acest lucru într-o manieră în care să limitez cât mai mult prejudiciul de imagine pe care l-ar putea avea PSD în Alba. Îmi respect colegii şi respect statutul partidului. Cred cu tărie că Partidul Social Democrat este un partid modern, construit pe valori europene şi în care primează democraţia”, spune primarul cu investiţii de 16 milioane de euro din fonduri europene.