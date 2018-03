Polgar Levente revine cu detalii după abandonul de la ultramaratonul Arctic Ultra: „Am început să plâng ca un copil“

Motivul pentru care Polgar Levente a trabuit să abandoneze în ultramaratonul 6633 Arctic Ultra a fost faptul că a solicitat ajutorul oganizatorilor. Levi nu mai putea fi lăsat să meargă mai departe nici în afara concursului, pentru că era împotriva regulamentului.



”Ultra Arctic 6633, pentru mine s-a încheiat pe la km 110 relativ, am intrat într-o furtună, vânt oribil undeva la 100km/h viscolea zăpada, mi-a răsturnat sania cu mine cu tot, am încercat să mă adăpostesc de furtună după sanie preţ de un ceas, mi-am revenit în forţă cât de cât, am încercat să repun sania pe roţi, nu prea am reuşit, atunci am decis să apăs butonul de ajutor de pe dispozitivul de urmărire. Când au venit în ajutorarea mea erau 2 persoane, medicul şi fotograful. Într-adevăr m-au găsit fără mănuşă şi şapcă în cap (aveam 2 glugi în cap), au decis că viaţa îmi este pusă în pericol, m-au suit în maşină şi m-au transportat către punctul de control 2 (au uitat să oprească GPS-ul urmăritor). Acolo am început pur şi simplu să plâng ca un copil, i-am rugat să mă lase să continui cursa onorific (nu e posibil, dar nici corect), aveam tot felul de gânduri necurate în cap…. Îmi pare atât de rău că v-am dezamăgit!”, a scris Levi pe facebook.

Sportivul aiudean Polgar Levente a părăsit competiţia Arctic Ultra 6633 după ce a parcurs ceva mai mult de 67 de mile (aproximativ 110 km) din totalul de 350, la doar 3 mile (5 km) de al doilea punct de control. La puţin timp a abandonat şi românca Florentina Iofcea. Avram Iancu a părăsit competiţia după 47,7 mile (77 km). Pe primul loc se află, în continuare, Tiberiu Uşeriu, câştigătorul ediţiilor din 2016 şi 2017, care are mari şanse să ajungă primul la finish şi în acest an. Maratonului 6633 Arctic Ultra se desfăşoară între 8-17 martie în Canadei, la nord de Cercul Polar.