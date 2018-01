VIDEO ”Operaţiunea Transilvania” la final: 21 de traficanţi de etnobotanice care acţionau în 5 judeţe şi în Bucureşti, condamnaţi definitiv la închisoare

În total, cinci bărbaţi au primit pedepse cu executare, motivul fiind, în principal, faptul că aceştia sunt recidivişti. Curtea de Apel a decis achitarea tuturor inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţonal organizat şi a aplicat pedepse doar pentru infracţiunea de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. La instanţa de fond, Judecătoria Deva, membrii reţelei au fost condamnaţi pentru ambele infracţiuni. Ancheta a fost coordonată de caomandantul de atunci al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu.

„Operaţiunea Transilvania“, derulată de BCCO Alba Iulia, a vizat gruparea infracţională ce se ocupa cu importul şi comercializarea ilegală a unor produse etnobotanice. Inculpaţii cumpărau substanţele de pe internet, iar ulterior le comercializau către diferiţi clienţi, în majoritate tineri. Substanţele etnobotanice erau aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat, iar, ulterior, comercializate în ţară, la preţuri între 15 lei şi 50 de lei gramul. Un kilogram de substanţe psihoactive era cumpărat din Spania cu sume între 3.000 şi 4.000 de euro. La percheziţiile efectuate au fost descoperite 1.000 de pliculeţe de etnobotanice, dar şi alte 3 kilograme din substanţe psihoactive, 2.000 de euro, 80.000 de lei, aparate de porţionat şi un pistol cu aer comprimat.

Inculpaţii şi condamnările definitive ale Curţii de Apel Alba Iulia:

Gheorghe Viorel Marian (Alba - Vinţu de Jos) - 2 ani şi 6 luni de închisoare cu executare

Dan Petru Lucian (Alba Iulia) - 1 an şi 7 luni închisoare cu executare

Ispas Mircea Marian (Alba Iulia) - 3 ani şi 10 luni cu executare

Boboc Daniel Andrei (Timiş) - 2 ani, 3 luni şi 10 zile de închisoare cu executare

Grasu Gabriel Alin, zis „Radio” (Deva) - 3 ani şi 8 luni de închisoare cu executare

Hârbea Ioan Emanuel (Alba Iulia) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Chirilă Antoniu (Brad) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Jude Daniel (Orăştie) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Nojogan Ioan Narcis (Deva) - 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere

Logojan Andrei Sergiu (Hunedoara) - 1 an, 11 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Trandafir Bogdan Alexandru (Brad) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Crăciun Cosmin Ioan (Brad) - 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere Ştiucă Marius (Orăştie) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Todoni Todi Robert (Orăştie) - 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi amendă penală de 10.000 de lei

Vagu Mircea (Hunedoara) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Amălinei Alin Cătălin (Buziaş – Timiş) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Marinescu Răzvan Alexandru (Târgovişte) - 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Marinescu Cosmin Dorin (Târgovişte) - 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Gabor Orlando Gheorghe (Cluj-Napoca) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Mocan Daniel Ioan (Cluj-Napoca) - 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Zamfiratu Ionuţ (Bucureşti) - 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere





Zeci de kilograme de substanţe psihoactive vândute la minori şi tineri

Potrivit anchetatorilor, gruparea a ”traficat” peste 40 de kilograme de etnobotanice, doar în perioada decembrie 2011 - octombrie 2012. Din fiecare kilogram de etnobotanice, traficanţii porţionau circa 4.000 de doze, pe care le vindeau la preţuri cuprinse în 15 şi 35 lei doza. „Marfa“ ajungea la consumatori cu vârste cuprinse între 17 şi 35 de ani, din Deva, Hunedoara, Orăştie, Brad, Alba Iulia, Timişoara, Sibiu, Bacău, Cluj-Napoca şi Bucureşti. S-a constatat, de asemenea, că unele pliculeţe conţineau, în amestec, şi dimetocaină – substanţă considerată a fi drog de risc. Reţeaua avea dealeri locali care erau aprovizionaţi la intervale scurte de timp (2-3 zile până la o săptămână). Subdealerii locali intrau în contact direct cu consumatorii, ei fiind cei care îşi asumau ”riscul” cel mai mare. Erau numiţi ”săgeţi” de către dealerii importanţi ai reţelei, potrivit BCCO Alba Iulia. În acest fel, se protejeau, mai ales că subdealerii nu ştiau persoana de la care provenea marfa, ci doar identitatea dealerului local, care îi aproviziona pe ei.