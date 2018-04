O casă expropriată, dar care nu poate fi demolată, blochează lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii Sebeş - Turda

Directorul adjunct al firmei Impresa Pizzarotti, Eusebio Caretta, care construiteşte pe lotul 1 al autostrăzii Sebeş-Turda, de la Sebeş până după Alba Iulia, a declarat că locuinţa blochează parţial lucrările pentru că încă nu poate fi demolată.

”Casa este expropriată. Expropriatorii au operat în mod corect. Problema acolo e de natură strict juridică-cadastrală, în sensul că au fost contestaţii în ceea ce priveşte suprafeţele construite, suprafeţele curţii. Au mers mai departe în instanţă şi este în curs de a fi emisă o hotărâre de guvern pentru a reglementa specific acest punct la care momentan nu avem acces. Casa este încă în picioare, urmând după ce vor fi reglementate aceste chestiuni juridico-cadastrale să o demolăm şi să construim pilonii podului. Este expropriată de la bun început”, a spus Eusebio Caretta.





Foto: ziarulunirea.ro





Casa respectivă, care se află sub un viitor pod, este singura construcţie aflată pe traseul lotului I al Autostrăzii Sebeş-Turda ce împiedică şi întârzie construcţia drumului de mare viteză. Podul va trece deasupra unui drum, iar lucrările sunt blocate pe o distanţă de circa 100 de metri. Pentru a fi demolată trebuie emisă o hotărâre de guvern.

Procentul de realizare al lotului 1 este, în prezent, de circa 48%, iar tronsonul ar putea fi deschis circulaţiei până la 1 decembrie 2018, fără zona nodului rutier d ela Sebeş.. Loturile 3 şi 4 sunt finalizate, însă încă nu au fost deschise circulaţiei. Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.