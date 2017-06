Motivare ironică a unui judecător de la Tribunalul Alba la adresa DNA într-o soluţie de achitare a 27 de inculpaţi pentru abuz în serviciu

Demersurile reprezentanţilor DNA sunt relatate pe larg în motivarea deciziei pronunţate la instanţa de fond. În concluziile scrise depuse la dosar, DNA a făcut referire, printre altele, inclusiv la o lege din anul 1998, care a fost abrogată.

Procurorul a precizat, în susţinerea cauzei, faptul că ”prin decizia CCR nu a fost avută în vedere excluderea tuturor atribuţiilor de serviciu ci doar a acelora care nu au corespondent în legislaţia primară, astfel încât trebuie avute în vedere şi actele subsecvente date în aplicarea legilor sau a ordonanţelor întrucât vin să lămurească sau să dezvolte unele aspecte cuprinse în actul primar”. Judecătorul răspunde ironic la această precizare: ”instanţa nu găseşte logica acestei afirmaţii: pe de o parte se recunoaşte că atribuţiile de serviciu care nu sunt reglementate prin legislaţia primară (lege, ordonanţă sau ordonanţă de urgenţă) nu intră în sfera de reglementare a infracţiunii de abuz în serviciu ca urmare a efectelor deciziei Curţii iar, pe de altă parte, se solicită a se avea în vedere tocmai astfel de atribuţii”.

În justificarea acestei afirmaţii, procurorul a susţinut că manualele de operaţiuni bancare ale BCR şi fişele posturilor ocupate de inculpaţii din cadrul BCR , au fost emise de bancă în baza dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, care reglementează statutul Băncii Naţionale a României. ”BCR nu are nici un drept de a emite reglementări interne în baza acestor dispoziţii legale care se referă exclusiv la banca centrală”, răspunde magistratul de la Tribunalul Alba. În continuare, procurorul DNA a făcut trimitere la dispoziţii prevăzute în Legea nr. 58/1998. Instanţa a precizat, însă, că această lege a fost abrogată la data de 01 ianuarie 2007. ”Având în vedere că perioada de timp în care se arată că inculpaţii ar fi comis infracţiunea de abuz în serviciu este 2007 – 2010, instanţa constată că dispoziţiile acelei legi nu mai erau aplicabile, astfel că referirile la aceasta sunt inutile”, afirmă judecătorul.

Ironiile la adresa procurorului se menţin în motivarea instanţei: ”În continuarea concluziilor scrise sunt inserate o serie de texte din OUG nr. 99/2006, Legea nr. 312/2004, OG nr. 98/2006 şi Ordinul nr. 23/2006 (fără a se indica emitentul acestuia!), arătându-se apoi că inculpaţii funcţionari bancari au nesocotit regulile unei bune practici bancare prudente şi sănătoase, încălcând, pe de o parte, legislaţia primară, iar pe de altă parte reglementările emise de BNR în baza legislaţiei primare cât şi normele de creditare interne emise atât în baza legislaţiei primare cât şi a reglementărilor BNR. (…) În ceea ce priveşte OUG nr. 99/2006 instanţa arată acest act normativ reglementează activitatea instituţiilor de credit şi nu se referă la atribuţiile personalului bancar. Mai mult, atunci când se face referire la «încălcarea legii» este necesar a se arăta în concret articolul sau articolele încălcate şi nu să se facă referire la lege în ansamblul ei, fiind de greu de conceput o situaţie în care o persoană încalcă dispoziţiile unui act normativ de la primul până la ultimul articol al acestuia”, mai spune judecătorul.

Fapte ale inculpaţilor, ”trase la indigo”

Instanţa a mai constatat că notele scrise sunt elaborate de aceeaşi manieră cu rechizitoriul: ”se precizează că inculpaţii au încălcat nişte dispoziţii legale, fără a se arăta în mod concret şi individual pentru fiecare inculpat în parte care ar fi aceste dispoziţii legale încălcate şi că aceste dispoziţii ar fi trebuie respectate în procesul de exercitare a atribuţiilor de serviciu. Or, este greu de presupus că faptele inculpaţilor – funcţionari bancari sunt «trase la indigo», aşa cum reiese din actul de sesizare: aceştia şi ar fi „încălcat atribuţiile de serviciu cu prilejul activităţilor de aprobare a creditelor şi/sau tragerii sumelor de bani aprobate”. În concluzie, magistratul a considerat că faptele inculpaţilor trimişi în judecată pentru abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu nu sunt prevăzute de legea penală şi a dispus achitarea acestora, în baza deciziei Curţii Constituţionale dn iunie 2016.

Pentru un număr de 17 inculpaţi acuzaţi şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, Tribunalul Alba a decis să disjungă cauza şi să formeze un nou dosar penal care a rămas pe rolul instanţei. Dosarul iniţial a ajuns la Curtea de Apel, ca urmare a contestaţiei formulate de DNA, unde are termen pentru data de 22 iunie 2017. În plus, BCR Alba a acţionat în judecată 10 foşti angajaţi de la care solicită suma de aproximativ 8 milioane de euro. Procesul civil a fost deschis la Tribunal Alba şi este urmarea deciziei prin care persoanele vizate au fost achitate pentru abuz în serviciu în dosarul instrumentat de DNA Alba Iulia.

