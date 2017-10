Martori în procesul crimei de la Lunca Mureşului confirmă concluzii ale anchetatorilor. Mărturii din sala de judecată

Cea mai detaliată declaraţie a fost dată de o nepoată a bărbatului trimis în judecată pentru omor, Barsony Gligor, care a relatat evenimente ce au avut loc imediat după producerea crimei. Femeia a povestit cum a ajuns unchiul său în locuinţa ei, adus de soţul acesteia pentru a fi pansat la mână şi cum a recunoscut obiecte de îmbrăcăminte ale inculpatului, pe care le spăla în mod obişnuit.

”Poliţiştii mi-au prezentat o fotografie cu o pereche de pantaloni pe care am recunoscut-o că aparţinea inculpatului pentru că eu îi sălam hainele”, a spus femeia în sala de judecată. Pantalonii sunt o probă importantă în proces, având în vedere că pe aceştia s-au descoperit pete de sânge care, la analiza AND, au arătat un profil genetic foarte aproapiat de cel al fostului primar Ioan Rusu. ”Soţul meu l-a găsit pe inculpat în locuinţa acestuia în timp ce încerca să se panseze la mână. L-a adus acasă la noi şi mi-a spus să îl pansez eu, însă nu am putut să o fac pentru că mi s-a făcut greaţă. A fost pansat de către soţul meu. Ne-a spus că s-a tăiat în timp ce a fost după lemne. Avea două tăieturi la mâna stângă, un adâncă în palmă şi una mai mică la degetul mare. Totul s-a întâmplat sâmbătă seara în intervalul 20.00 – 20.30”, a afirmat femeia. Al doilea martor a povestit despre maşina victimei.

”Era în jurul orei şase fără douăzeci şi eram în maşina familiei împreună cu fiul meu. Trecând pe lângă moara din sat am văzut farurile unei maşini în locul respectiv, despre care fiul meu mi-a spus că sunt luminile de la moară. Eu am zis, însă, că sunt faruri de la o maşină. Pe moment nu mi-am dat seama ce este cu maşina în întuneric. Ne-am continuat drumul, iar a doua zi când am aflat de moartea victimei am făcut legătura cu ceea ce am văzut şi am înţeles că maşina cu farurile aprinse era de fapt maşina victimei”, a spus martorul. Acesta a mai precizat că a văzut, anterior, în ziua respectivă, autoturismul fostului primar pe drum, în altă zonă a satului. Anchetatorii susţin în rechizitoriu că omorul a avut loc în jurul orei 18.00, iar declaraţia martorului încadrează prezenţa maşinii lui Ioan Rusu la locul crimei, în perioada de timp în care se susţine că a avut loc fapta. De asemenea, procurorii afirmă că inculpatul s-a tăiat la mână în timp ce se lupta cu victima.

Cel de-al treilea martor audiat nu a oferit multe detalii, acesta nefiind în stare sau nedorind nici să localizeze în timp ziua sau perioada în care a murit victima. ”Era o perioadă rece şi aveam nevoie de lemne. Am mers să aduc lemne de pe un teren cu acordul proprietarului, aflat în apropierea liniei ferate şi a locuinţei mele. Cu acea ocazie, în locul respectiv am văzut o singură persoană”, a afirmat bărbatul, care a completat că acea persoană nu era autorul crimei, despre care a spus că nu l-a văzut deloc în ziua respectivă. Intervalul orar în care a mers după lemne a fost cuprins între orele 15.30 – 17.00. Cadavrul înjunghiat al lui Ioan Rusu a fost găsit lângă maşina proprie, la câţiva zeci de metri de calea ferată şi de zona unde inculpatul a declarat că a mers după lemne.

Ioan Rusu a fost ucis în seara zilei 26 noiembrie 2016. Potivit rechizitoriului, pe fondul unui conflict spontan, Barsony Gligor i-a aplicat victimei de 62 de ani, mai multe lovituri cu un cuţit, cauzându-i 20 plăgi, unele tăiate altele înţepate, situate la nivelul capului, gâtului, palmelor, abdomenului şi genunchiului stâng, care au condus la deces. Bărbatul ucis a fost găsit noaptea, în jurul orei 3.30, lângă maşina proprie, la marginea satului de către şeful de post şi un prieten de familie. Următorul termen în dosar a fost stabilit pentru data de 13 noiembrie, când vor fi audiaţi alţi doi martori.