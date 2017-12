Liderul ALDE Alba: „Nu ne ţinem de mână cu PSD. Sunt prefăcuţi şi nu se ţin de cuvânt”

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr a vorbit, luni, într-o conferinţă de presă, despre relaţia cu PSD. ”(...) Vă spun că nu ne ţinem de mână cu PSD. Din cunoştinţele mele, la nivel central, nu există, să zic o ruptură între cele două partide. Există diferenţe de opinii, foarte multe diferenţe de opinii. Mie mi se pare normal să fie diferenţe de opinii pentru că suntem două partide cu doctrine diferite şi mi se pare normal, iar dacă noi nu acceptam să guvernăm alături de PSD, cine putea să facă guvernarea. Nu există la ora actuală un partid care să obţină peste 50% să guverneze singur. Eu am văzut la TV, o să dau un singur exemplu pe care nu o să-l comentez pentru că nu sunt în măsură. Referitor la Legile justiţiei, aţi văzut-o pe doamna Steluţa Cătăniciu având o altă opinie, şi nu numai dânsa, este şi opinia conducerii şi a domnului Călin Popescu Tăriceanu. Şi aici aş face un comentariu. Cei de la PSD vor să fie şi în car şi în căruţă. Nu se poate, trebuie să aleagă. O dată au dat că sunt cu răspunderea judecătorilor, apoi au sucit-o, au învârtit-o, nu poţi fii şi în car şi în căruţă, trebuie să alegi. Noi am fost consecvenţi. Eu sunt convins că cei din ALDE, care sunt în comisii, nu vor vota în această formă”, a spus Ioan Lazăr.

Despre ceea ce se întâmplă în Alba, Ioan Lazăr a spus că nu este pe aceeaşi lungime de undă cu liderul PSD Alba, Ioan Dîrzu, iar cei din conducerea judeţeană a social-democraţilor nu se ţin de cuvânt. ”Conducerea celor din Alba, cu care am avut numeroase discuţii, sunt prefăcuţi, nu vreau să spun mincinoşi, e prea dur cuvântul, dar sunt prefăcuţi şi nu se ţin de cuvânt. Discuţi cu ei acum şi când au ieşit afară a fost altceva. La Alba nu avem o relaţie aşa cum ar trebui să fie între cele două partide aflate la guvernare. Nu ne ţinem de mână”, a spus Ioan Lazăr.





În urmă cu câteva zile, Ioan Lazăr a oferit şi exemple concrete privind colaborarea cu PSD: ”Ce vor spune alegătorii, cei care au votat o coaliţie PSD-ALDE, când văd că în foarte multe din consiliile locale, PSD-ul votează alături de PNL în loc de ALDE? Ce vor spune când în comuna Valea Lungă, ALDE are 5 consilieri, PSD-ul 2 consilieri, iar ei au trădat, au făcut blat cu PNL-ul, au pus viceprimar de la PSD. Ce spun alegătorii din Baia de Arieş? La fel, ALDE 5 consilieri, PSD 2 consilieri, au negociat cu PNL-ul, viceprimar PSD. La fel, ce spun alegătorii din Şibot, când cei 4 consilieri din ALDE luptă pentru comună, să se intre în legalitate, iar pe cei din PSD cu greu am reuşit să îi punem faţă în faţă să discute şi să se pună pe aceeaşi lungime de undă, iar după prima şedinţă au fost chemaţi şi li s-a spus s-o lase mai moale că nu aşa se face politică”