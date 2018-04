Grupare formată din 11 traficanţi de canabis şi etnobotanice din Alba şi Cluj, condamnată la 40 de ani de închisoare

Gruparea a fost trimisă în judecată în ianuarie 2015, iar prima decizie în dosar a fost pronunţată în 10 aprilie 2018. Membrii grupării vindeau canabis şi etnobotanice la sute de tineri din cele două judeţe, în special în oraşe din zona Munţilor Apuseni, dar şi la Alba Iulia, în Turda şi Cluj-Napoca. Gruparea a fost destructurată la începutul lunii octombrie 2014. Procurori şi poliţişti au efectuat atunci 11 percheziţii în Alba şi Cluj, la domiciliile traficanţilor, iar 11 persoane au fost arestate preventiv. La momentul percheziţiilor a fost ridicată cantitatea de aproape 3 kilograme de substanţe interzise şi au fost identificaţi peste 200 de consumatori.

Pedepsele decise de instanţa de judecată: Pătran Bogdan Vasile - 7 ani şi 6 luni de închisoare, acesta fiind recidivist; Coman Mihai Paul - 1 an şi 9 luni de închisoare; David Rareş - 6 ani de închisoare; Mocean Ioana Aurora - 6 ani de închisoare; Urcan Gheorghe Alin (recidivist, aflat în detenţie în Penitenciarul Bistriţa) - 6 ani şi 10 luni de închisoare; Popa Raul Traian - 2 ani şi 2 luni de închisoare (recidivist); Popa Bogdan Marian - 1 an şi 2 luni de închisoare; Pop Flaviu Lucian - 1 an şi 2 luni de închisoare; Cheţan Sergiu Andrei - 6 ani de închisoare; Moldovan Zoltan - 6 ani de închisoare; Mocean Ioan Adrian - 1 an şi 3 luni de închisoare.





Inculpaţii - la momentul audierilor de la DIICOT, în 2014

Un alt inculpat, Şuteu Samir Vasile, a recunoscut faptele şi a fost judecat în procedură simplificată, acesta fiind condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, inculpatul Opriţa Călin, din Alba Iulia, a decedat în perioada în care dosarul era în faza de cercetare judecătorească. Instanţa a mai dispus confiscarea cantităţilor de droguri şi de substanţe denumite generic ”etnobotanice”, care au făcut obiectul dosarului, rămase în urma analizelor de laborator, precum şi confiscarea obiectelor utilizate de inculpaţi la porţionarea substanţelor interzise, obiecte depuse la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Alba (cântare electronice). Fiecare dintre cei 11 inculpaţi au fost obligaţia la plata sumei de 11.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. În plus, s-a mai dispus confiscarea a circa 18.000 de lei şi 1.100 de euro de la 5 inculpaţi.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori DIICOT, în cursul anului 2013, pe ”piaţa” de substanţe cu efect psihoactiv din Alba Iulia, au început să acţioneze câţiva membri ai grupării, care şi-au extins, ulterior, activitatea în Turda şi Cluj-Napoca. Colaboarea dintre aceştia a dus la structurarea activităţilor pe trei paliere infracţionale cu legături stabilite între ele prin intermediul inculpaţilor Urcan Gheorghe Alin din Turda şi Şuteu Samir Vasile din Baia de Arieş, în scopul eficientizării comercializării pe raza celor două judeţe de droguri şi substanţe denumite generic ”etnobotanice”. O parte a grupării formată din fraţii Mocean Ioan Adrian şi Mocean Ioana Aurora acţiona din anul 2013 în cartierul clujean Mănăştur. Substanţele achiziţionate de la aceştia erau comercializate sub formă de ţigarete confecţionate artizanal, dar şi sub formă de praf, pe raza oraşelor Baia de Arieş şi Cîmpeni. Decizia Tribunalului Alba poate fi contestată la Curtea de Apel.